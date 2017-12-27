Боец ДНР, переданный по обмену: Меня пытали и приговорили к 12 годам тюрьмы

Донецк, , 22:29 — REGNUM Один из освобожденных по обмену пленными бойцов ДНР по имени Кирилл, приговоренный властями Киева к 12 годам тюрьмы, рассказал о пытках, которым лично его подвергал печально знаменитый депутат от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук, сообщает 27 декабря «Федеральное агентство новостей».

Освобожденный из украинского плена, Кирилл рассказал, что является уроженцем Мариуполя и ранее украинские власти приговорили его к 12 годам лишения свободы.

«Я из Мариуполя, был осужден на 12 лет. Мосийчук лично пытал», — рассказал Кирилл журналистам.

Бывший пленный привез с собой кошку своего товарища по несчастью.

«Это кошка русского бойца, но его сегодня не передали, оставили в харьковском СИЗО… Его не привезли на обмен. Это из Днепра кошка. Она должна была ехать с бойцом… Но нам его не отдали», — рассказал освобожденный пленник.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Изначально была согласована формула обмена «306 на 74», но в самый последний момент украинская сторона по сомнительным причинам исключила несколько десятков своих пленников из списков обмена.

Представители Киева заявили, что часть из них была освобождена из заключения еще ранее, хотя списки людей, подлежащих обмену, согласовывались до самого последнего момента.

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