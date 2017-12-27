ВСУ во время обмена пленными вели обстрел пригорода Горловки

Донецк, , 22:24 — REGNUM Обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной, проходивший 27 декабря в пригороде Горловки, сопровождался обстрелом посёлка Доломитное со стороны ВСУ. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Как уточняется, обмен пленными проходил в десяти километрах к западу от подвергшегося обстрелу населённого пункта. Обстрел вёлся с использованием автоматического гранатомёта.

«Враг нанёс удар по посёлку Доломитное с использованием АГС», — сообщил представитель оперативного командования.

Как передавало ИА REGNUM, самый масштабный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 27 декабря в так называемой «ничейной» зоне в районе Горловки. На территорию ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, на украинскую территорию — 73 человека.

При процедуре передачи пленных присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР, представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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