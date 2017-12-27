Президент США намерен обсудить вопросы безопасности с премьером Норвегии

Вашингтон, 27 декабря 2017, 22:02 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп 10 января встретится с премьер-министром Норвегии Эрно Сульбергом, сообщила 27 декабря журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
По словам Сары Сандерс, переговоры будут проводиться в Белом доме.
Сара Сандерс заявила, что Трамп и Сульберг обсудят некоторые вопросы в сфере безопасности и борьбу с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Кроме того, будут затронуты экономические вопросы и некоторые стороны двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября старший консультант министерства обороны Норвегии Ларс Гьямбл сообщил представителям СМИ, что новые американские истребители F-35, поступившие в ВВС Норвегии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас.
Напомним, Норвегия намерена закупить 52 американских истребителя F-35, считающихся самыми дорогими самолётами в истории человечества.
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