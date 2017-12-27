Президент США намерен обсудить вопросы безопасности с премьером Норвегии

Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп 10 января встретится с премьер-министром Норвегии Эрно Сульбергом, сообщила 27 декабря журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По словам Сары Сандерс, переговоры будут проводиться в Белом доме.

Сара Сандерс заявила, что Трамп и Сульберг обсудят некоторые вопросы в сфере безопасности и борьбу с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, будут затронуты экономические вопросы и некоторые стороны двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стар­ший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии Ларс Гьямбл сообщил представителям СМИ, что новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас.

Напомним, Норвегия намерена закупить 52 американских истребителя F-35, считающихся самыми дорогими самолётами в истории человечества.

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