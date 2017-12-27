Кадыров назвал «мышиной вознёй» блокировку его в американских соцсетях

Грозный, , 21:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление компании Facebook о том, что его аккаунт в социальной сети был заблокирован из включения его в санкционный список США.

«Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещённых лиц США». Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США», — написал Кадыров на своей странице в Twitter.

Вместе с тем глава Чечни отметил, что к Facebook и министерству финансов США остаются вопросы. «Где ваша хвалёная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?» — написал он.

Напомним, аккаунты Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) оказались заблокированными 23 декабря.

Сегодния в администрации Facebook сообщили, что доступ к страницам главы Чечни был закрыт в связи с включением его в список лиц, на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США.

20 декабря Рамзан Кадыров был включён в американский «список Магнитского».

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