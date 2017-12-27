Летать из ПМР: Молдавии и Украине предложат открыть аэродром в Тирасполе

Тирасполь, , 21:28 — REGNUM Приднестровье намерено поставить на переговорах с Молдавией вопрос об использовании гражданской авиацией аэродрома в Тирасполе. Как заявил «Известиям» министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, эта тема будет поднята на переговорах уже в 2018 году.

Власти Приднестровья считают, что использование тираспольского аэродрома позволит республике решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира. Но для этого. В первую очередь, необходимо разрешение Молдавии, а во-вторую — согласие второго соседа ПМР — Украины.

«Тема нашего аэродрома поднималась на разных этапах переговорного процесса. Возможность использовать аэродром в Тирасполе — очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах. Между нами и Кишиневом подписан протокол, где четко определены приоритеты — решение проблем гуманитарно-экономического характера. Аэродром — это тоже часть социально-экономической гуманитарной повестки. Его открытие — в интересах населения Приднестровья», — сказал Игнатьев.

Все препятствия для функционирования тираспольского аэродрома — чисто политические. «Главное препятствие для использования нашей воздушной гавани — не техническое состояние взлетно-посадочной полосы, а политическое нежелание Кишинева открыть воздушное пространство над Молдавией», — отметил министр.

«Аэропорт готов к использованию, полоса позволяет принимать самолеты, мы сохраняем ее в надлежащем состоянии. Но решение за соседями», — подтвердил президент ПМР Вадим Красносельский.

В правящей в Молдавии Демократической партии, контролирующей все рычаги власти в Кишиневе, заявили, что не исключают обсуждения этого вопроса за столом переговоров.

«Кишинев никогда не пытался блокировать Тирасполь, но мы исходим из признанных в мире правил игры. В любом случае вопрос об аэропорте — это переговорный процесс, который не решается одной стороной», — сказал пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гамурарь.

ИА REGNUM напоминает, что Кишинев отказывается предоставить разрешение на открытие в Тирасполе гражданского аэропорта, заявляя, что это возможно только после присоединения ПМР к Молдавии. Власти Приднестровья хотят налаживания гражданского воздушного сообщения с Россией и Украиной.

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