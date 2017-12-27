Обмен пленными в Донбассе — «важная гуманитарная победа»

Москва, , 21:14 — REGNUM В Госдуме высоко оценили усилия Патриарха Кирилла в обмене пленными между ЛНР и ДНР и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

На территории Донецкой Народной Республики завершена процедура первого этапа обмена пленными, сообщили в СЦКК.

«Обмен пленными между ДНР и ЛНР и украинскими властями, один из самых значительных по масштабу за весь период войны Киева против народа Донбасса, состоялся, в первую очередь, благодаря огромным миротворческим усилиям со стороны России и Предстоятеля нашей Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла», — сказал депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Несмотря на неоднократные срывы по вине украинской стороны, взаимный обмен пленными «всех на всех» можно считать успешным, отметил парламентарий, подчеркнув, что это «очередная важная дипломатическая и гуманитарная победа России».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда считает символичным освобождение военнопленных к Новому году и Рождеству Христову, и более 300 человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями.

Вместе с тем, ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев сообщил, что в украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых неясна и не доказана. МИД, Минюст и Генпрокуратура, согласно данным комитета, действуют в четкой координации друг с другом, но их основные действия заключаются в фиксации, изучении и систематизации многочисленных нарушений прав граждан РФ, в контроле за ситуацией, в выражении позиций и в создании международного резонанса, указал Бондарев.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый этап обмена пленными в Донбассе завершился