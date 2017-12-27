Первый этап обмена пленными в Донбассе завершился

Горловка, ДНР, , 19:49 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики завершена процедура первого этапа обмена пленными, сообщили 27 декабря журналистам представители ДНР в СЦКК.

Обмен производился в так называемой «ничейной» зоне в районе Горловки.

Из оговоренных 74 украинских военных представителям Киева были переданы 73 человека, так как один из пленных силовиков отказался возвращаться на Украину.

Из 306 человек, арестованных украинской стороной по подозрению в причастности или в симпатиях к ДНР и ЛНР, представители Киева передали 237 человек. По словам одного из инициаторов обмена, украинского политика Виктора Медведчука, часть из этих 69 пленников была выпущена украинскими силовиками на свободу, а часть отказалась от обмена.

Кроме того, власти Киева исключили из списков обмена арестованных украинскими силовиками граждан России. Украинская сторона намерена обменивать их только по линии внешнеполитических ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря украинский политик Виктор Медведчук заявил в российском телеэфире о согласовании второго этапа обмена пленными в Донбассе.

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