Кадыров заявил о «влиятельном командире» боевиков в Сирии, желающем сдаться

Грозный, , 19:27 — REGNUM Один из «влиятельных командиров», воюющий на территории Сирии, несколько недель назад высказал желание сдаться, заявил 27 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам агентства РИА «Новости».

По словам Рамзана Кадырова, ранее в подчинении у «влиятельного командира» состояло порядка 1500 боевиков — выходцев из России и СНГ, но на данный момент большинство из них погибло или покинуло территорию Сирии.

«Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяча пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: «Где твоя шайка?» Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать. Операция первая закончена, большинство там уничтожено. Кто разбежался, кто куда, некоторые в Афганистан», — цитирует агентство слова Рамзана Кадырова.

По мнению Рамзана Кадырова, среди боевиков, воюющих в Сирии, на данный момент почти не осталось выходцев из России.

Напомним, несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в результате российской контртеррористической операции в Сирии были уничтожены 60,3 тыс. боевиков, из которых 2,8 тыс. являлись выходцами из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря ряд СМИ сообщил об отражении ракетной атаки террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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