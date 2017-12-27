«Освобождение людей — важнейший шаг к мирному урегулированию в Донбассе»

Киев, , 19:13 — REGNUM Успешное проведение обмена удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса было бы невозможно без участия президента России Владимира Путина, патриарха Кирилла, главы украинской канонической Православной церкви митрополита Онуфрия и глав республик Донбасса. Об этом журналистам сегодня, 27 декабря, заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента Российской Федерации Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководству непризнанных республик с просьбой провести обмен. И, как известно, они согласились. Огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса», — заявил политик.

Медведчук также отметил роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы украинской канонической Православной церкви, «который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем».

«Сегодня так важно восстановить мир — прежде всего в сердцах и душах людей. Это прямой путь к восстановлению мира на Украине», — уверен политик.

Также лидер «Украинского выбора» выразил признательность руководителям республик Донбасса Александру Захарченко и Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц».

«Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении», — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, что сегодня в рамках обмена удерживаемыми лицами украинская сторона передала республикам Донбасса 237 человек, взамен получив 74.

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