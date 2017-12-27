Вопиющий прецедент: В Госдуме ответили на блокировку аккаунтов Кадырова

Москва, , 18:57 — REGNUM Блокировку аккаунтов в Facebook и Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова в Госдуме расценили как вопиющий прецедент. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Блокировка аккаунта Кадырова в Facebook была связана с тем, что лидер республики попал в санкционный список США, сообщили в пресс-службе компании.

«Это вопиющий прецедент, который, без сомнения, оказывает негативное влияние на формирование международной системы трансграничного распространения информации», — заявил глава комитета.

По его словам, американская сторона использует систему произвольных и внесудебных ограничений для влияния на свободу слова в других странах.

Роскомнадзор ранее направил Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал блокировку примером двойных стандартов.

Отметим, что после блокировки своих аккаунтов Кадыров заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory.