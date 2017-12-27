В Горловке начался обмен пленными между ДНР и властями Украины

Горловка, ДНР, , 17:24 — REGNUM Киев и Донецкая Народная Республика начали обмен пленными в поселке Горловка, сообщает 27 декабря газета «Известия».

По информации издания, обе стороны привезли пленных на автобусах к месту обмена.

Уточняется, что представители ДНР и властей Киева передают друг другу документы.

Напомним, ранее уже завершился обмен пленными между украинской стороной и Луганской Народной Республикой, в ходе которого представителям ЛНР были переданы 75 человек в обмен на 16 украинских силовиков, ранее попавших в плен к бойцам ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число пленных, об обмене которых договорились народные республики Донбасса и власти Киева, составляло 74 украинских силовика и 306 человек, которых на Украине обвиняют в причастности и симпатиях к ДНР и ЛНР.

Несмотря на достигнутые ранее договоренности, Киев по непонятным причинам не обеспечил оговоренных условий обмена: КПВВ «Майорск» не был закрыт в обещанный срок, что привело к оттягиванию начала процесса обмена.

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