Компания Facebook назвала причину блокировки аккаунта Рамзана Кадырова

Грозный, , 17:04 — REGNUM Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook был заблокирован из-за его внесения в санкционные списки США, сообщает 27 декабря пресс-служба американской компании Facebook.

Причиной этого указано включение Рамзана Кадырова в санкционные списки США.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. Поэтому компания Facebook юридически обязана деактивировать аккаунты данного лица», — указано в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, ранее Роскомнадзор сделал официальный запрос в Facebook по поводу блокировки аккаунтов Рамзана Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 декабря 2017 года аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были деактивированы.

В санкционные списки США Кадыров был внесен по так называемому «глобальному акту Магнитского», согласно которому односторонние американские санкции вводятся в отношении граждан любых государств, которых Вашингтон сочтет причастными к коррупции или к нарушениям прав человека.

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