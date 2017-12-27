Провоцируется ситуация вокруг отказа ЦИК в регистрации Навального

Москва, , 17:00 — REGNUM Реакция Запада на отказ ЦИК в регистрации Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента РФ резкая и показная. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В Евросоюзе ранее заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости.

Ситуация вокруг Навального была прогнозируемой и ожидаемой, отмечает Слуцкий.

«Обвиняя бездоказательно Россию во вмешательстве в выборы в западных странах, они (Запад) при этом самым бесцеремонным образом влезают в дела суверенных государств. Опять все те же старые рецепты двойных стандартов», — сказал парламентарий.

МИД России назвал заявления Запада грубым вмешательством в российский избирательный процесс.

Слуцкий не исключил, что вся ситуация «может быть одной большой заготовленной провокацией именно под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона».

Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только после 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес».

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