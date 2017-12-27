Ульяновцы вошли в инициативную группу в поддержку Владимира Путина

Ульяновск, , 16:44 — REGNUM Ульяновцы вошли в инициативную группу в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Группа была сформирована на мероприятии в Москве 26 декабря. Всего в России в состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, среди которых деятели культуры, медицины, образования, участники производственных объединений, общественники, спортсмены и члены политических партий. В их числе — представители Ульяновской области: первый заместитель секретаря отделения «Единой России» Василий Гвоздев, член областной Общественной палаты, ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Тамара Девяткина, член регионального штаба ОНФ Алексей Ситников, депутат Государственной Думы от Ульяновской области, член фракции «Единая Россия» Владислав Третьяк.

Напомним, согласно законодательству, заседание инициативной группы, в состав которой должны войти не менее пятисот граждан России, обладающих активным избирательным правом, является обязательной процедурой для самовыдвиженцев, после которой кандидат может подавать документы в ЦИК.

Как отмечает Василий Гвоздев, место проведения мероприятия очень символично. По его словам, «тематический павильон «Россия — моя история» — место, где представлена история жизни нашей Родины в самые разные её периоды». Он подчёркивает, что «сама встреча прошла в очень открытом формате»:

«Любой присутствующий мог высказать своё мнение и обозначить свою позицию. Порадовало и большое количество молодых и активных ребят, которые уже понимают всю важность предстоящих событий и хотят сами определить своё будущее и будущее своей страны. По итогам совещания все участники сошлись в единогласном решении, что наш кандидат на предстоящих в 2018 году президентских выборах в 2018 году — Владимир Путин».

«У нас сильный президент, нашей стране нужен такой глава государства на будущее», — поддержал коллегу Владислав Третьяк.

Напомним, съезд «Единой России», который проходил в Москве 22−23 декабря, поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах 18 марта 2018 года.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин. Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством, — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.