Законно и обосновано: владимирский замгубернатора осталась без работы

Владимир, , 16:15 — REGNUM Владимирский областной суд оставил в силе решение об отстранении от должности заместителя губернатора Елены Мазанько, которая обвиняется в получении взятки. Теперь заместитель губернатора будет жить на пособие в 10,7 тысячи рублей.

Как 27 декабря сообщил портал «ПроВладимир», адвокаты Елены Мазанько настаивали на том, что решение об отстранении от должности незаконно и необоснованно. В качестве аргументов защита привела тот факт, что из-за тяжелого заболевания заместителю губернатора нужны дорогие лекарства, которые не купишь на ежемесячное пособие, назначенное ей. Кроме того, адвокаты были уверены, что решение мог принять только Басманный суд Москвы, так как именно в Москве ведется расследование дела.

Следователи настаивали на том, что нахождение Елены Мазанько на посту может помешать расследованию: многие ее подчиненные дали показания по делу. Также сейчас идут следственные мероприятия.

Суд встал на сторону государственного обвинения, подтвердив решение Октябрьского районного суда Владимира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Мазанько была задержана летом 2017 года. Она обвиняется в получении взятки минимум в 3 млн рублей. За эти деньги она якобы помогала с заключением контрактов фирме, которая делала ремонт в здании администрации.

До ноября 2017 года обвиняемая, находясь под домашним арестом в Москве, продолжала исполнять свои служебные обязанности. Она проводила совещания по скайпу и даже подписывала документы, которые ей доставляли из Владимира. Следователи начали опасаться, что у Мазанько есть возможность уничтожить улики и решили ходатайствовать об отстранении от должности.

Начальница Елены Мазанько — губернатор Светлана Орлова — не верит в виновность своей подчиненной.

«По Елене Мазанько — если это взятка, то это взятие с поличным. Торги все в открытом доступе. Пусть проверяют, что хотят. Давайте дождемся результатов. Кстати, временно мы Елену Ивановну отстранили, я как законопослушный человек приняла решение и подписала», — сказала Светлана Орлова во время пресс-конференции в конце декабря 2017 года.

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