Анатолий Кошкин, , 16:08 — REGNUM

Интернет-портал ИНОСМИ представил обзор статей в японских газетах, посвященных различным темам российско-японских отношений. Затронуты наиболее актуальные, можно сказать, болевые точки этих отношений.

В Японии всерьез восприняли предупреждения официальных российских представителей, включая руководителей Министерства обороны РФ, по поводу решения правительства Японии принять на вооружение два американских ракетных комплекса «Иджис Эшор» в качестве «средств защиты всей территории страны от баллистических ракет КНДР». Газета «Нихон кэйдзай» отмечает, что это позволит создать единую систему ПВО на суше, в море и в воздухе. При этом подчеркивается, что система «Иджис Эшор», размещаемая на суше, будет находиться в ведении сухопутных сил самообороны. И это должно явиться как бы ответом на неоднократно высказанную позицию российской стороны по этому вопросу.

Напомним высказывания по этому поводу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который выразил озабоченность РФ тем, что в Японии и в Южной Корее размещаются элементы ПРО США. Было заявлено, что элементы ПРО США в Азии могут снаряжаться крылатыми ракетами, которые запрещены по договору РСМД.

«Мы выразили по этому поводу озабоченность еще раз, — отметил министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно, — тем более что системы Aegis Ashore («Иджис Эшор»), помимо перехватчиков SM-3 для целей противоракетной обороны, вполне могут снаряжаться крылатыми ракетами, «Томагавками», которые являются оружием, которое, кстати, запрещено договором российско-американским о ракетах средней и меньшей дальности… Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, которая развертывается в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи. В Европе это — под предлогом иранской угрозы. На деле, если вы посмотрите на карту, она чудесным образом, эта система ПРО американская, окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику».

«Зная американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом этой глобальной системы противоракетной обороны», — добавил Лавров.

О том, что размещение нового оружия в Японии может оказать негативное влияние на российско-японские переговоры по проблеме заключения мирного договора, открыто предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

В связи с этим «Нихон кэйдзай» отмечает, что «Россия обеспокоена этим решением японских властей, поскольку она чувствительно относится к модернизации систем ПВО Японии. По всей видимости, Москва выразит протест в связи с внедрением «Иджис Эшор». «При этом газета напоминает, что и «начальник Генштаба вооруженных сил РФ Герасимов в ходе переговоров с министром обороны Японии Ицунори Онодэра, прошедших 11 декабря, выразил опасения по поводу того, что американские войска будут участвовать в эксплуатации «Иджис Эшор».

Очередную ностальгическую статью по «проблеме северных территорий» публикует самая большая по тиражу газета Японии «Иомиури симбун», рассказывающая о кончине в возрасте 88 лет Коити Ивата, родившегося на острове Итуруп. Сообщается, что он «возглавлял «Общество жителей Итурупа» и всегда с оптимизмом говорил о «северных территориях». Г-н Ивата мечтал о том, чтобы территориальная проблема сдвинулась с мертвой точки, пока он находится в добром здравии. В последние годы своей жизни он с пониманием относился к возможности возврата сначала двух островов: Шикотана и Хабомаи. Его заветным мечтам не было суждено осуществиться».

Приводятся слова Сакаэ Сасабути из города Нэмуро, который «в мае посетил свой родной Кунашир по программе безвизового обмена. Он впервые побывал в гостях в российских семьях. «Мы просим вернуть острова, но ничего не меняется. Мы хотели бы жить вместе», — говорил он во время общения с россиянами».

Отмечается, что «Россия стремительными темпами развивает южные Курилы. По мнению бывших жителей островов, если развитие продолжится, острова не вернутся. Средний возраст бывших жителей островов превышает 82 года. Они хотели бы просто иметь возможность свободно посещать южные Курилы. В этом году впервые были запущены авиарейсы для того, чтобы бывшие жители Курил могли посетить могилы своих предков, однако это далеко от их пожеланий. Бывшим жителям островов остается все меньше времени, а сами острова становятся все дальше», — констатирует издание.

Слова о том, что «они хотели бы просто иметь возможность свободно посещать южные Курилы» звучат по меньшей мере странно, ибо российские власти, включая президента РФ, делают все возможное для облегчения посещения японцами могил захороненных на Курилах их родных и близких. Ну, а что касается ностальгических настроений бывших жителей Курильских островов, то их, конечно же, можно понять и сочувствовать. Что и делал автор этих строк во время встреч на Хоккайдо с такими людьми.

Однако при этом едва ли справедливо во всем обвинять, как это делают японские СМИ, «отобравшего острова» Сталина и требовать «восстановления прав Японии» на эти территории, замалчивая, что ранее принадлежавшие России острова были переданы СССР по итогам Второй мировой войны, одним из зачинщиков и кровавым участником которой была милитаристская Япония. И что согласно международным соглашениям, под которыми стоят подписи и японского правительства, Курильские острова, включая южные, никакие не «северные территории», а суверенная часть территории Российской Федерации, поступаться которой российский народ не позволит кому бы то ни было, пожелавшему превратить их в объект сделки. Кстати, об этом четко заявил и президент РФ Владимир Путин, заявив, что «мы территориями не торгуем».

2 geralt Япония

А для того чтобы Курильские острова не «отдалялись» от Японии, а, наоборот, приближались, надо, отбросив замыслы направить на них японского «троянского коня» под видом некоей не предусмотренной Конституцией России и российским законодательством «совместной хозяйственной деятельности», участвовать в создаваемых на Курилах ТОРах, организовывать на основе российских законов и правил совместные предприятия и получать законную прибыль, как это происходит в других районах нашей страны. И исходить из того, что требование «учитывать принадлежность островов Японии» и создавать на них «особые системы» законодательства отвергаются как российскими властями, так и народом.

Не могла не «отметиться» в эти предпраздничные дни и русофобская «Санкэй симбун». Она приготовила к новогоднему столу свое «блюдо», рассказывая, что в России, хотя продуктов много, но очень легко отравиться. Приводится «доказательство»: «У автора (статьи) также есть неудачный опыт. Два года назад он купил в московском кафе блюдо из курицы, которая не была хорошо прожарена. Когда автор летел на Дальний Восток на международный форум, у него разболелся живот. Врач настоятельно рекомендовал ему лечь в больницу, однако он отказался, объяснив это необходимостью работать. На самом деле автор просто боится больше любых болезней российских больниц, в большинстве которых отсутствует гигиена». Так что приятного аппетита вам, россияне, в новогоднюю ночь от «Санкэй симбун»!

В свое время на вопрос, почему корреспондент «Санкэй симбун» направляет из Москвы только негативные материалы, был получен довольно наглый ответ: «Потому что у вас в стране ничего позитивного не происходит!» Так зачем же «Санкэй симбун» тратит деньги на содержание корпункта в такой «неинтересной и мрачной» стране, где не происходит ничего хорошего? Может быть, лучше отправить своего корреспондента восвояси?