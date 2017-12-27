Крым — отправная точка для дальнейшего рывка России

Симферополь, , 15:58 — REGNUM Крым — это отправная точка для развития России, от референдума 2014 года позже будет измеряться дальнейшее движение страны вперёд. Об этом журналистам 27 декабря сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы становимся полуостровом и в моральном, и в экономическом плане. Следующий год будет для нас определяющим, ведь ожидается запуск Крымского моста и ряда других важнейших объектов… Крым — это точка дальнейшего рывка России. Именно от референдума 2014 года потом будет измеряться дальнейшее движение России вперёд», — отметил глава Госсовета РК.

Помимо этого, по его словам, одним из главных событий в судьбе страны станут выборы президента России.

«Это не просто выборы, как где-то на Западе. У нас от лидера всегда очень много зависело. Мы переживаем очередной исторический цикл подъёма страны, и он будет связан с именем Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул спикер.

В парламенте Крыма сегодня, 27 декабря, подводят итоги уходящего года. По словам Владимира Константинова, Государственный Совет РК в 2017 году провёл 19 заседаний, приняв 95 законов и 167 постановлений. Среди наиболее важных документов депутаты отмечают законы о курортном сборе, реструктуризации долгов крымских заёмщиков, поддержке медработников, продлении сроков дачной амнистии, а также принятие трёхлетнего бюджета республики.

«Мы гигантскими шагами, без преувеличения, навёрстываем упущения за прошлую четверть века, когда детские сады только закрывались. За последние годы мы эту печальную традицию успели сломать», — резюмировал спикер парламента.