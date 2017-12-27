Суд отказал Саакашвили в возбуждении дела против минюста Украины

Киев, , 15:56 — REGNUM Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили отказали в иске к министерству юстиции Украины, сообщает 27 декабря пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Согласно сообщению, просьба Саакашвили о возбуждении дела против минюста Украины в связи с начатой экстрадиционной проверкой в отношении бывшего главы Одесской области была отклонена.

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Отмечается, что лидер партии «Движение новых сил» также подал еще один иск к государственной миграционной службе Украины. Саакашвили требует признать незаконным отсутствие реакции Госпогранслужбы на жалобу политика о том, что ему отказали в признании его беженцем на Украине.

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Помимо этого, Саакашвили подал иск с просьбой обязать государственную миграционную службу рассмотреть его жалобу по поводу отказа в предоставлении статуса беженца.

Напомним, ранее министерство юстиции Украины начало экстрадиционную проверку Саакашвили по запросу Генеральной прокуратуры Грузии. По словам бывшего грузинского президента, Украина дважды отказывала в его экстрадиции, поэтому очередная экстрадиционная проверка проводится незаконно.

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