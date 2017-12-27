Замглавы МВД Украины, продававшую завтрак с собой, уволили

Киев, , 15:39 — REGNUM Скандально известного заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву уволили, заявил вице-премьер Павел Розенко, сообщает 27 декабря УНН.

По его словам, Деева самостоятельно написала заявление на увольнение, после чего ее просьба была рассмотрена и удовлетворена украинским правительством. Помимо этого, была уволена заместитель министра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева, также по собственному желанию.

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Напомним, 24-летняя Анастасия Деева была назначена замминистром внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции 26 октября 2016 года. Многие сразу отметили ее молодой возраст, а также то, что Деева выкладывает в интернет свои откровенные фотографии.

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Несмотря на общественный резонанс, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Деева «заслуженно» получила свою должность. Глава МВД подчеркнул, что девушка прошла специальную проверку и ряд собеседований.

А летом 2017 года Деева выставила на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro лот под названием «Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой» со стартовой ценой $3,8.

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