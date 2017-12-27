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Макрон призвал Эр-Рияд снять блокаду с Йемена

Политика

Париж озабочен гуманитарной ситуацией в стране

Макрон призвал Эр-Рияд снять блокаду с Йемена
Иллюстрация: ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 27 декабря 2017, 15:21 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда «полностью снять» блокаду с Йемена, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила 27 декабря от источника в Елисейском дворце. По его словам, соответствующее заявление было сделано 24 декабря, во время телефонных переговоров глав двух стран.

«Президент выразил свою крайнюю озадаченность гуманитарной катастрофой в Йемене и призвал короля Саудовской Аравии полностью снять блокаду и открыть доступ в страну для гуманитарной помощи и коммерческих товаров», — отметил источник.

Напомним, в марте 2015 года Саудовская Аравия в составе коалиции начала военную кампанию против повстанцев-хуситов в Йемена. Эр-Рияд выступал на стороне свергнутого президента Мансура Хади.

Тем не менее несмотря на нанесение регулярных воздушных ударов по позициям хуситов, успеха в военной операции добиться так и не удалось.

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Ситуация в Йемене

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