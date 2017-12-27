Украина запустила биометрию на границе с Россией. Следующий шаг — визы

Киев, , 15:15 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на таможенных пунктах пропуска Гоптовка и Бачевск, которые находятся на границе с Российской Федерацией, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), все украинские таможенные пункты уже оборудованы системами для снятия биометрических данных. Они подключены к базе Интерпола в Европе. Планируется, что с 1 января 2018 года украинские пограничники запустят полноценный биометрический контроль для граждан из 71 страны, включая РФ.

«С 1 января 2018 в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев — граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства», — информирует спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, сейчас мобильные комплексы размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком.

«В тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января», — рассказал чиновник.

При этом он сообщил, что граждане РФ не смогут въехать на территорию Украины через КПВВ с неподконтрольной территории Донбасса. В то же время в ведомстве уточнили, что биометрический контроль на административной границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что следующим шагом Киева станет ввод визового режима с Россией.

«С 1 января 2018 года, уже с 00.01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все. Следующий шаг — визовый режим…» — комментирует Шкиряк.

Он также выразил надежду в то, что визовый режим с РФ заработает в 2018 году.

В то же время заместитель генерального директора крымскотатарского канала АТR Айдер Муджабаев считает, что Украина фактически уже ввела визовый режим с РФ.

«По сути, это и есть визовый режим, все, кто въезжает, могут быть идентифицированы, и каждому может быть отказано, если на то есть причина», — отмечает он.

Но есть и более радикальные мнения.

«Лучше бы вообще запретили въезд. А так только время и деньги на них (россиян — ред.) тратить», — пишет в ФБ эксперт Сергей Иванов.

В свою очередь, Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о необходимости предоставления персональных данных при въезде на территорию Украины.

«Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны (России — ред.) при следовании в Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что МИД РФ неоднократно запрашивал украинских коллег о характере и порядке применения к своим согражданам нововведений, их конкретном содержании и наполнении, но не получил ответа на свои запросы. В связи с вышеизложенным ведомство обратилось к гражданам России, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, быть готовыми к тому, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.

Напомним, еще с 2014 года украинские пограничники не пропускают на территорию Украины граждан РФ мужского пола от 18 до 60 лет. Мужчин с российским гражданством пропускают лишь по уважительным обстоятельствам. К примеру, если он едет на похороны родственника, то обязан предоставить копию свидетельство о смерти. В противном случае мужчину не пускают на украинскую территорию.

Как сообщалось, 1 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым вводится система фиксации биометрических данных лиц, въезжающих на территорию Украины. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.