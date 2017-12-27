Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР начался

Киев, , 15:01 — REGNUM Начался первый этап обмена пленными между Украиной и донбасскими республиками, сообщает 27 декабря пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно сообщению, после задержки на 1,5 часа буферная зона между контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) «Горловка» — «Майорск» была очищена от транспорта и людей. К месту обмена прибыли представители ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

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Первыми для обмена пойдут 16 пленных из Луганской Народной Республики (ЛНР). В связи с задержкой, обмен пройдет не посередине буферной зоне, а на украинской территории ближе к КПВВ «Майорск».

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Напомним, 27 декабря между Украиной и ЛНР и ДНР проходит обмен пленными по формуле «74 на 306». Несмотря на достигнутые ранее договоренности, Украина не обеспечила должные условия: КПВВ «Майорск» не был вовремя закрыт, что привело к скоплению людей в буферной зоне и оттягиванию процесса обмена.

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