Среда, 27 Декабря 2017 года
18:42:07 МСК

Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР начался

Политика

Первыми будут обменены пленные из ЛНР

Киев, 27 декабря 2017, 15:01 — REGNUM  Начался первый этап обмена пленными между Украиной и донбасскими республиками, сообщает 27 декабря пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно сообщению, после задержки на 1,5 часа буферная зона между контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) «Горловка» — «Майорск» была очищена от транспорта и людей. К месту обмена прибыли представители ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Читайте также: Пленные из ЛНР были помилованы перед обменом

Первыми для обмена пойдут 16 пленных из Луганской Народной Республики (ЛНР). В связи с задержкой, обмен пройдет не посередине буферной зоне, а на украинской территории ближе к КПВВ «Майорск».

Читайте также: Пленные из ДНР и ЛНР прибыли на место обмена

Напомним, 27 декабря между Украиной и ЛНР и ДНР проходит обмен пленными по формуле «74 на 306». Несмотря на достигнутые ранее договоренности, Украина не обеспечила должные условия: КПВВ «Майорск» не был вовремя закрыт, что привело к скоплению людей в буферной зоне и оттягиванию процесса обмена.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Киев нарушает договоренности при обмене пленными

Читайте развитие сюжета: В Горловке начался обмен пленными между ДНР и властями Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обмен военнопленными между Украиной и Донбассом

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить