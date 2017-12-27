В ЦИК пожелали Путину успехов в 2018 году

Москва, , 15:01 — REGNUM Принимавший у Владимира Путина документы для выдвижения его в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году член ЦИК Александр Клюкин пожелал главе государства успехов в новом году.

«Документы приняты, спасибо. Успехов в новом году», — сказал член ЦИК, завершив процедуру.

Ранее сообщалось, что нынешний глава России Владимир Путин идет на следующие выборы как самовыдвиженец. 26 декабря за его выдвижение проголосовало более 600 человек, в инициативную группу избирателей вошли действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также общественные деятели, артисты и музыканты.

Напомним, 26 декабря принять участие в выборах президента РФ в 2018 году призвал духовенство и всех верующих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы обязательно должны принять участие (в выборах — прим. ИА REGNUM), чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны», — подчеркнул он.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что архипастыри и пастыри обратят свой призыв ко всей пастве быть активными в гражданском смысле, в том числе и в предстоящей президентской кампании.

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