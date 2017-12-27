Среда, 27 Декабря 2017 года
18:42:57 МСК

Премьер-министр Турции и король Саудовской Аравии обсудили Иерусалим

Политика

Эр-Рияд и Анкара займут единую позицию в вопросе защиты прав палестинцев

Эр-Рияд, 27 декабря 2017, 14:50 — REGNUM  Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили 27 декабря борьбу Палестины и то, как к ней относятся в мусульманских странах, сообщает турецкое агентство Analolu.

Встреча прошла в столице королевства Эр-Рияде во время официального визита главы турецкого правительства.

По данным анонимного источника, официальные лица двух стран также обсудили важность статуса Иерусалима.

Йылдырым и Салман договорились занять единую позицию в вопросе защиты прав палестинцев. Они также указали на то, что отказ США следовать решению Генассамблеи ООН является четким сигналом международному сообществу.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство США. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны мусульманских стран.

Йемен и Турция, после того как соответствующая резолюция была заблокирована в Совете Безопасности ООН представителем США, выступили с собственной инициативой, которая была вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Ее поддержало подавляющее большинство стран-членов ООН.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить