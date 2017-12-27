Премьер-министр Турции и король Саудовской Аравии обсудили Иерусалим

Эр-Рияд, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили 27 декабря борьбу Палестины и то, как к ней относятся в мусульманских странах, сообщает турецкое агентство Analolu.

Встреча прошла в столице королевства Эр-Рияде во время официального визита главы турецкого правительства.

По данным анонимного источника, официальные лица двух стран также обсудили важность статуса Иерусалима.

Йылдырым и Салман договорились занять единую позицию в вопросе защиты прав палестинцев. Они также указали на то, что отказ США следовать решению Генассамблеи ООН является четким сигналом международному сообществу.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство США. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны мусульманских стран.

Йемен и Турция, после того как соответствующая резолюция была заблокирована в Совете Безопасности ООН представителем США, выступили с собственной инициативой, которая была вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Ее поддержало подавляющее большинство стран-членов ООН.