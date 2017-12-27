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Спикер парламента Казахстана назвал Узбекистан стратегическим партнером

Политика

Узбекскую делегацию возглавил вице-спикер Олий Мажлиса Узбекистана Борий Алиханов

Астана, 27 декабря 2017, 14:52 — REGNUM  Узбекистан является важнейшим стратегическим партнером Казахстана в Средней Азии, заявил председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин в ходе встречи с парламентской делегацией Узбекистана. Об этом сообщает 27 декабря «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу парламента Казахстана.

Узбекскую делегацию возглавил вице-спикер Олий Мажлиса Узбекистана Борий Алиханов.

Нигматулин напомнил, что двухсторонние отношения получили новый импульс после государственных визитов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, в результате которых была подписана декларация об углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства.

Алиханов свою очередь назвал отношения лидеров Казахстана и Узбекистана образцом выстраивания стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с Мирзиёевым заявил, что отношения между Астаной и Ташкентом вышли на новый уровень.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Узбекистан укрепляют совместное сотрудничество

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