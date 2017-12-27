ДНР: Киев нарушает договоренности при обмене пленными

Киев, , 14:49 — REGNUM Украина нарушает договоренности в ходе обмена пленными, сообщает 27 декабря пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно сообщению, Украина, Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) договорились начать обмен пленными в 12:00 в буферной зоне между двумя контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) «Горловка» — «Майорск». Для этого обе стороны должны были временно перекрыть дороги к КПВВ, а также прекратить работу контрольных пунктов.

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Тем не менее Киев вовремя не выполнил свои обязательства, из-за чего через КПВВ продолжают проходить люди и проезжать машины. Продолжающийся поток машин оттягивает обмен пленными, так как до тех пор, пока оба КПВВ не прекратят работу, обмен не начнется. По данным пресс-службы представительства ДНР в СЦКК, между КПВВ «Горловка» — «Майорск» скопилось более 2 тыс. человек и около 100 транспортных средств, мешающих проведению обмена.

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Напомним, 27 декабря между Украиной и ДНР и ЛНР пройдет обмен пленными. Процесс был урегулирован благодаря российской помощи, а также полной готовности властей республик содействовать обмену пленными.

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