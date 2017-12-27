Суд над экс-руководством Коми: трансляция ИА REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

18:39 Заседание закончено. Приставы спешно выгоняют журналистов из зала трансляции

18:34 Гайзер таким образом просил его не доставлять завтра в суд для ознакомления с материалами дела

18:34 Судья заверила, что это и так уже решено

18:34 Тем самым подчеркнув необходимость перенести заседание подальше.

18:32 Гайзер и Чернов заговорили что-то о заболеваниях

18:32 Поведение судьи и адвокатов сегодня несколько напоминало сцены из школьной жизни, когда учитель пытается контролировать учеников… Ожидание новогодних праздников, похоже, сильнее чувства долга

18:31 Всё-таки перенесли. Следующее заседание состоится 15 января, в 12:00

18:29 Несколько адвокатов не хотят продолжать сегодня

18:29 «Кто у нас тут выступил против?..», — спрашивает судья

18:29 Судья слегка раздражена. Не может управиться с адвокатами

18:28 Судья снова пытается выяснить, есть ли у кого возражения

18:28 Адвокат Чернова взял слово: дело не в защите, а в прокурорах, готовы ли они сами. И попросил обвинение серьёзнее относиться к делу

18:28 «Нет, не все!» — кричат из зала

18:28 «Все были готовы к оглашению судебного следствия…»

18:27 Адвокаты начали жаловаться, что у всех дела есть и вообще уже поздно

18:27 При этом судья добавила, что можно было бы продолжить и сейчас. И удивилась сопротивлению других участников процесса

18:26 После несколько странной паузы все начали обсуждать, когда будет следующее заседание. Вспомнили, что была идея продолжить завтра

18:24 Однако адвокат Гайзера попросила мотивировать

18:24 Судья хотела продолжить судебное заседание, но обвинитель Непорожный просит отложить

18:23 Молчание

18:23 «Ни у кого из защитников не будет ходатайства?»

18:23 Закончила читать. Похоже, исключений не сделано

18:20 Судья продолжает зачитывать решения детально по каждому конкретному объекту

18:11 Ходатайство прокуроров удовлетворено. Согласно постановлению судьи, арест имущества будет продлён до 27 мая 2018 года.

18:09 Судья перечисляет также — когда, кем, по какому имуществу продлевался срок ареста. Обстоятельно, как при приговоре.

18:06 Некоторые стоящие в зале адвокаты уже явно подустали

18:01 На часах — уже 6 вечера. Читает скороговоркой — порой даже уловить ничего нельзя. Все ждут ключевых слов…

17:59 Теперь — по второму кругу всё арестованное имущество подсудимых…

17:51 Пока что зачитывает заново, кого по каким статьям привлекли к ответственности

17:50 Судья вошла, все встали

17:44 Прокуроры вернулись, сейчас заводить подсудимых будут. Забавно, что полицейский проверил решётку на прочность перед этим. Неужто боится, что подпилили?

17:32 Перерыв наконец-то заканчивается. Адвокаты заходят обратно в зал. И журналистам вновь включили трансляцию

17:14 По словам Леонтьева, адвоката Гайзера — следующее заседание суда будет уже после новогодних каникул, 15 января.

17:08 У Гайзера, кстати, завтра день рождения. 51 год ему исполнится

17:07 Обвиняемых вывели группами из клетки — теперь в зале заседаний пусто, только два адвоката истории травят. Видимо, перерыв будет долгим

16:48 Судья взяла перерыв на принятие решения

16:48 Адвокат просил посмотреть ходатайство прокуроров на продление ареста имущества. Но потом передумал, когда выяснилось, что ходатайство было подано устно

16:47 Судья не поняла одно из ходатайств адвоката подсудимого Чернова. «Мне показалось, что это было ходатайство?»

16:43 Адвокаты по цепочке высказывают похожие замечания про немотивированность продления ареста

16:41 Ряд других обвиняемых оставили решение «на усмотрение суда»

16:40 Судья пообещала позже разобрать этот вопрос

16:40 Оказалось, что вопрос связан с тем, что ему меру пресечения продлили потому, что он мог воспользоваться накопленными средствами

16:39 Хрузин возмутился: «А почему моё имущество не арестовали?» Зал хохочет

16:38 «Объективные данные свидетельствуют, что не всё имущество получено в результате преступной деятельности», — говорит адвокат… Его коллеги поправляют — «возможно, преступной».

16:37 Адвокаты продолжают. Ранее арест обосновывался тем, что имущество могло быть куплено на преступные деньги или использоваться для получения преступным сообществом доходов. Следствие провело предварительное расследование и установило, что не всё имущество попадает под этот критерий. Однако прокуроры всё равно ходатайствуют о продолжении наложения ареста на всё указанное имущество

16:32 «Без кадастрового номера объекта недвижимости и иных идентификационных признаков невозможно продлить арест», — констатировал адвокат.

16:31 Данных о кадастровых номерах прокурором предоставлено не было — оснований для продления ареста нет, настаивает адвокат

16:31 И ряд арестованных объектов на момент ареста уже подсудимым не принадлежал, подчеркнул защитник. «Суд может принять решение, будучи введённым в заблуждение прокурором». И тут же оговорился — «может быть, не сознательно»

16:29 Адвокат Чернова заметил, что обвинение предоставило документы по объектам недвижимости не в полном объёме

16:29 Говоря об оформлении собственности, Чернов указал, что это «вполне нормальное для любого мужчины» желание обеспечить имуществом своих детей

16:26 Фигурант дела Либензон настаивает, в свою очередь, на том, что имел с женой легальный источник доходов, не связанный с преступной деятельностью

16:25 Уверяет, что уже много раз ходатайствовал на эту тему и есть в суде все необходимые доказательства об источнике происхождения средств и об его отношении к имуществу

16:25 Чернов: «Арестованное имущество мне не принадлежит»

16:24 У экс-заместителя главы республики Чернова арестовали долю в уставном капитале в ООО «Отель Сервис», участки в Ленинградской области

16:21 Ещё один адвокат поднялся — но говорит очень невнятно. Вообще, с начала заседания журналисты жалуются, что в зале трансляций ничего не слышно

16:18 Защита заявляет, что жена Игоря Кудинова могла позволить себе купить Мерседес, что фиксируется в справках о ее доходах. А квартиру приобрели, продав ранее несколько других. Супруга Кудинова в 2015 и 2016 годах заработала 1,7 и 2,2 млн рублей соответственно — так что приобретение дорогих иномарок вполне оправдано, указывает защита.

16:17 Ещё один адвокат требует по аналогичным поводам убрать из-под ареста несколько автомобилей и квартиру семейства Кудиновых. Просит приложить налоговые справки, которые подтверждают законность приобретения родственниками подсудимого.

16:08 Адвокаты продолжают возмущаться продлением ареста имущества

16:08 Гайзер продолжает выступать. Результатом декларирования обстоятельств дела стало то, что страдают очень многие люди, которые находятся в республике Коми, посетовал он. «Я заинтересован в том, чтобы судья рассмотрела по существу суд… и прекратила ту вакханалию, которая творится в отношении тех людей, которые никакого отношения к делу не имеют», — подчеркнул подсудимый. «Надеюсь, что формулировка «дело Гайзера» уйдёт в прошлое», — добавил Гайзер.

16:06 «До прихода к власти руководил коммерческими банками более 10 лет… В чём следствие увидело невозможность приобретения мною квартиры 58 кв м в Москве и тех драгоценностей на 3 млн рублей — что там выдающегося, я не понимаю. Уж извините за эмоциональность», — продолжает возмущаться Гайзер.

16:05 Среди имущества фигурирует коллекция Гайзера из 30 часов в 30 тыс. долларов

16:04 «Если я в чём-то виноват, по тому, что у меня есть — я отвечу», — заявил Гайзер.

16:03 Документы об этом дачном участке также были представлены им, возмущается Гайзер.

16:02 Сам Гайзер также добавил, что «нами было сразу заявлено, что фигурирующий в деле дачный участок… уже лет 15 не принадлежит ни мне, ни жене моей — он принадлежит совершенно другим людям. За два года следствие не удосужилось (удовлетворить ходатайство)». «Имущество приобреталось женой. Она всю жизнь работала, не дворником, слава богу, и хорошо зарабатывала», — подчеркнул Гайзер.

16:01 «Более того, она не признана ответчиком в рамках уголовного дела», — подчеркнула адвокат.

16:01 Прокуроры за. А вот адвокат против ареста квартир в Сыктывкаре и в Москве (ул. Каменская) — эти объекты недвижимости были приобретены супругой Гайзера в 2003 и 2005 годах — до того, как он поступил на службу и совершил инкриминируемые преступления

15:57 До 27 мая 2018 года продлили арест на имущество

15:56 Перечень имущества тянется до бесконечности — банковские счета, акции ОАО, автомобили…

15:53 Адвокат Леонтьев продолжает о чём-то совещаться с Гайзером, которого он защищает

15:52 С дисциплиной у адвокатов не очень

15:47 Рассмотрение дела по существу началось: зачитывают перечень арестованного имущества подсудимых

15:44 Один адвокат всё-таки покинул зал суда — опаздывает на другой процесс.

15:43 «Это вопрос к вашим коллегам — адвокаты собирались полтора часа. Несколько защитников сегодня задержалось, не будем сейчас разбирать этот вопрос», — парирует судья

15:43 Один адвокат возмущённо заметил, что только в 15:20 начался процесс. «Это всегда так будет?»

15:42 Возникла проблема: адвокат подсудимого Кудинова не против принять участие в деле, но с графиком не знакома. Решается вопрос

15:41 Его адвокат только сегодня представила ордер и поэтому с ней не согласован график заседаний

15:41 Подсудимый Кудинов встал — у него какая-то нестандартная ситуация по соглашению с защитником

15:38 Судья поясняет подсудимым их права

15:38 Часть подсудимых — 5 человек — сидят просто на стульях в зале, не за решёткой

15:33 Опрос подсудимых, между тем, всё ещё продолжается

15:33 СМИ просили суд при поддержке адвокатов право на съёмку заседания, но суд отказал

15:27 Напомним, что подсудимых задержали в 2015 году

15:26 Теперь подсудимых поднимают и просят перечислить ФИО, место и дату рождения, место работы и так далее — всё по обычной процедуре

15:21 Судья скороговоркой зачитывает список — кого, в чём и по каким статьям обвиняют

15:18 Все встали — суд начинается

15:16 И правда — Непорожный пришёл. Его напарница — прокурор Елена Сухова

15:11 Адвокаты окружили клетку — разговаривают с подсудимыми

15:10 Видеокорреспонденты отсняли подсудимых и выходят из зала

15:09 Тем временем подсудимых наконец-то привели в зал заседания. Завели за решётку

15:02 Говорят, в прошлый раз зал трансляции был забит битком. А сегодня здесь набралось лишь около дюжины журналистов.

15:01 Между тем, заседание уже задерживается на целый час…

14:59 В рамках дела следствие также обвинило чиновников в незаконном присвоении 100% акций ОАО «Птицефабрика Зелсисцкая» и завладении средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн рублей. По данным следователей, финансовый ущерб от деятельности подсудимых составил 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.

14:53 Большая часть свидетелей — около полутора сотен — находится в Коми. Раньше пытались ходатайствовать о переносе слушаний в Сыктывкар. Но суд отказал

14:52 Обвинительное заключение занимает 21 том

14:47 Страшно представить, сколько будет длиться процесс

14:47 Всего 467 томов по этому делу. И 220 свидетелей

14:40 А в зале продолжается перекличка

14:40 Пока что нет адвоката Вячеслава Леонтьева (адвоката Гайзера), но он обязательно будет

14:39 На экране трансляции видно около 20 человек — судя по всему, команда адвокатов. Сегодня начнут читать обвинительное заключение и продлят арест на имущества, сообщила журналистам одна из адвокатов — пришла к нам в зал трансляции.

14:36 Похоже, судья приступил к перекличке. Опрашивают, кто присутствует. Все пришли, кроме одного адвоката, говорят в зале.

14:34 Между тем говорят, что адвокат самого Гайзера попыталась прорваться в суд с новогодним подарком. Не пустили.

14:34 Хотя трансляцию включили, но заседание никак не начинается. Уже на полчаса задерживается начало.

14:32 Тем временем ходят слухи, что дело отложат, как это и сделали 19 декабря. В тот раз прокуроры обратились к суду с просьбой о переносе заседания из-за отсутствия у некоторых подсудимых адвокатов. При этом между адвокатом Ковзеля (один из фигурантов процесса, бывший председатель Госсовета Коми) и судьёй возник спор по поводу переноса даты заседания. В результате судья решила пожертвовать занятостью защитника и всё-таки перенесла на 27-ое.

14:30 Пресс-секретарь сказала, что подсудимых — 14 человек — уже доставили. Но адвокаты вроде как ещё не доехали. Ждём.

14:29 Два фигуранта пошли на сделку со следствием, дав признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников. Так, в материалах СКР не упоминается экс-заместитель главы региона Константин Ромаданов, хотя он ранее признал себя «казначеем» преступной группы.

14:27 Дело ведет коллегия из трех судей Замоскворецкого районного суда под председательством судьи Елены Аверченко. Гособвинение возглавляет старший прокурор Борис Непорожный. Кстати, именно Непорожный был обвинителем на суде над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.