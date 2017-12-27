Премьер-министр Украины потребовал уволить главу «Укроборонпрома»

Киев, , 14:43 — REGNUM Руководителя «Укроборонпрома» Романа Романова потребовал уволить премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 27 декабря УНН.

По словам Гройсмана, глава госконцерна должен был до 25 декабря выплатить задолженность по зарплате рабочим «Николаевского судостроительного завода». В связи с тем, что поручение правительства не было выполнено, Гройсман решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить главу «Укроборонпрома».

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«Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано — до свидания. Ищите другую работу», — сказал Гройсман.

Напомним, госконцерн «Укроборонпром» регулярно бывает замечен в финансовых махинациях. Так, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против двух работников «Укрспецэкспорта», входящего в «Укроборонпром», и одного гражданина Индии, которые подозреваются в хищении около $6 млн на продаже «Укроборонпромом» запчастей для самолета Ан-32 Ирану.

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Также работать с государственным концерном отказался независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), находящийся в ведомстве МИД Нидерландов. По словам председателей НАКО, правительство Украины не пошло навстречу и не стало содействовать созданию Наблюдательного совета в госконцерне.

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