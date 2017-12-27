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Зачем Йылдырым летал в Нахичевань

Политика

Ближневосточное цунами приближается к Закавказью

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Зачем Йылдырым летал в Нахичевань
ru.wikipedia.org
Турецкий премьер смотрит на север

Станислав Тарасов, 27 декабря 2017, 13:26 — REGNUM  

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил с официальным визитом Нахичевань, провел переговоры с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской автономии Васифом Талыбовым. За последние девять лет это первое посещение региона турецким политиком уровня председателя правительства.

Если следовать логике сообщений турецких и азербайджанских СМИ, главным предметом диалога сторон стали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Согласно опубликованным данным, доля Турции в обороте Нахичеванской автономной республики по сравнению с прошлым годом за 11 месяцев сего года увеличилась на 2000 тысяч долларов и составила 7685 тысяч долларов. При этом автономия получила возможность вести свободный экспорт продукции в Турцию, что позволит, если верить турецким СМИ, довести объем экспорта товаров из Нахичевани до 100 миллионов долларов. Тем не менее нам представляется, что визит Йылдырыма был связан не только с этим. Накануне Талыбов побывал в Иране, где провел встречу с главой МИД Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом. Нахичеванский лидер заявил о заинтересованности в дальнейшем расширении связей с Ираном в энергетической, туристической и сфере грузоперевозок.

Это выявляет определенные особенности. Первое. Турецко-азербайджанские отношения на нахичеванском направлении обрастают иранской проблематикой в ситуации отсутствия общих границ между автономной республикой и метрополией — Азербайджаном. Второе. Автономия не граничит с Нагорным Карабахом — эпицентром продолжающегося конфликта между Баку и Ереваном. Третье. В случае вооруженного азербайджано-армянского конфликта Нахичевань может оказаться предполагаемым театром военных действий. Кстати, во время боев в апреле 2016 года на границе Нахичевани с Арменией произошло несколько стычек. Баку наращивает в Нахичевани скопление вооружений, проводит здесь совместно с Турцией различные военные учения, по всем признакам стремится повысить там статус Анкары, что не устраивает Тегеран. Так что на этом направлении сохраняется конфликтный потенциал.

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Бинали Йылдырым
ITU
Бинали Йылдырым

Выход из ситуации видится следующим. Первое. Разблокирование Нахичевани через Турцию и Иран, укрепление самодостаточного значения этого анклава без увязывания проблемы его положения с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Второе. Налаживание турецко-армянского торгово-экономического сотрудничества. Третье. Можно также рассмотреть вопрос изменения существующего статуса Нахичевани — перехода от протекторатного правления Нахичеванью со стороны Баку к полноценному вхождению в состав Азербайджана. Напомним, что статья 134 Конституции Азербайджана определяет статус Нахичевани следующим образом: «Нахчыванская Автономная Республика является автономным государством в составе Азербайджанской Республики». Статья 1 Конституции Нахичеванской автономии гласит: «Нахчыванское автономное государство является демократической, правовой, светской автономной республикой в составе Азербайджанской Республики».

При этом статья 2 Конституции Нахичевани имеет примечательную деталь: «Статус Нахчыванской Автономной Республики определяют Конституция Азербайджанской Республики, Московский — от 16 марта 1921 года и Карсский — от 13 октября 1921 года международные договоры». Однако ни Московский, ни Карсский договоры не содержат статей о вхождении Нахичевани в состав Азербайджана. Речь в них идет лишь о протекторате и покровительстве Баку над автономией. На наш взгляд, решение проблемы Нахичевани способно привести к снижению градуса взаимной нетерпимости и ненависти между азербайджанцами и армянами, восстановлению доверия и традиций добрососедства, разблокировке транспортной артерии между Баку и Нахичеванью. Предпринимать усилия на этом направлении нужно уже сейчас, потому что мало кто знает, каким будет формат будущего Курдистана и не окажется ли Нахичевань в составе Иранского Курдистана.

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Курдистан
Иллюстрация: Haberalternatif.net
Курдистан

Нельзя исключать и того, что Иран при определенных условиях будет стремиться взять под свой контроль Нахичевань. Да и для России наступает пора перестать исполнять роль «внешнего наблюдателя» и быть готовой к предстоящему еще одному ближневосточному цунами, которое в этот раз пойдет на север — на Закавказье.

regnum author Станислав Тарасов
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