Социальными нуждами жителей Москвы пожертвуют ради «благоустройства»?

Москва, , 12:47 — REGNUM Московские власти занервничали и пытаются задобрить население перед весенними выборами, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 27 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя недавние обещания мэра Москвы о пособиях для малообеспеченных семей и матерей-одиночек, а также о повышении пенсий и прочих социальных выплат в 2018 году.

По мнению Бориса Кагарлицкого, действия Собянина продиктованы не только желанием понравиться москвичам на осенних выборах мэра, но и решить другую немаловажную проблему.

«Низкая популярность мэра Москвы уже становится проблемой для основного кандидата на выборах в марте 2018 года, — считает эксперт. — В следующем году целый ряд этих обещаний старательно забудут. Уже сейчас очевидно, что в рамках существующей столичной бюджетной политики денег на выполнение всех этих посулов не хватит. Реновация и благоустройство съедают такие грандиозные суммы, что нужно опять чем-то жертвовать: или проектами Собянина, или социальными программами. Пожертвуют социальными программами, так как они менее удобны для разворовывания. Более того, нам всё время говорят об адресности, так как адрес можно постепенно сужать и изменять».

Иными словами, за щедрыми обещаниями раздать всем денег последуют многочисленные уточнения, кто именно на них имеет право, в каких случаях и при каких условиях. В конце концов, число тех, кто получит эти пособия, станет, мягко говоря, мизерным.

«Адресная помощь — это возможность абсолютного произвола чиновников и возможность сузить категорию получателей этой помощи до одного-двух человек, — подчеркнул Кагарлицкий. — Понятно, что сейчас звучат невнятные, расплывчатые, но очень привлекательные обещания, а потом, со следующего года, начнется этап их реализации, который будет не столь впечатляющим. Будет как на шутливых интернетовских картинках «ожидание и реальность».

По мнению Кагарлицкого, если федеральный центр решится убрать Собянина, то не стоит ждать, что его посадят за решётку.

«Если дело пойдёт плохо, Собянина просто переведут на другую работу: например, сделают главой госкорпорации с очень большими деньгами, — предположил эксперт. — А мэром станет другой, который вообще скажет, что он нам ничего не обещал».

Напомним, что на персональном сайте Сергея Собянина появилась новость о том, что он посетил один из столичных родильных домов 26 декабря. В материале, написанном от первого лица, Собянин довольно однообразно и шаблонно рассуждает о сложностях, с которыми сталкиваются родители, и обещает молодым мамам некое «приданое» от Москвы (пеленки, распашонки и прочее). Кроме того, он обозначил несколько общеизвестных истин вроде той, что детские пособия надо повышать регулярно, дабы они поспевали за ростом цен. Оказывается, иногда надо не просто проиндексировать их в соответствии с уровнем инфляции, а повышать радикально.

По словам мэра, с 1 января 2018 года ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми от 0 до 3 лет составит 15 тысяч руб. в месяц. Вырастут от 2 до 5 раз детские пособия малообеспеченным семьям, многодетным родителям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. С 1 января минимальный размер пенсии с московской доплатой повышается на 3 тысячи рублей — с 14,5 тысячи до 17,5и тысяч рублей в месяц.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, повысят в два раза. Это же касается городских пособий ветеранам войны, участникам обороны Москвы.

Немаловажно и то, что параллельно с раздачей щедрых обещаний градоначальник устроил кадровые перестановки в столичных органах власти. Например, 25 декабря 2017 года мэр освободил от занимаемых должностей глав управ Ломоносовского района и района Южное Медведково. До этого в ноябре Вера Горлова стала главой управы района Зюзино, а 7 декабря префектом Северо-Восточного административного округа стал некий Юрий Никитин. В управах районов Бибирево и Старое Крюково теперь тоже новые шефы.

По мнению Кагарлицкого, эта «кадровая чехарда», скорее всего, свидетельствует о том, что руководство города занервничало и пытается исправить ситуацию, угодив горожанам. Ожидаются и большие вложения в пропаганду.

Интересно, что, по неподтвержденным данным, опубликованным в сети, на пиар Собянина якобы потрачено около 300 млн долларов бюджетных средств. Речь идёт о статьях и их взлете в тех или иных интернетовских рейтингах. Кроме того, средства якобы идут на привлечение разного рода третьесортных знаменитостей, которые будут активно хвалить мэра, «старающегося для нас всех».