США обучают террористов, Россия может вернуться в Донбасс: Радио REGNUM

Москва, 27 декабря 2017, 08:00 — REGNUM
- Честность по-американски: Вашингтон пытается влезть в российские выборы;
- 2018-й станет решающим: о чём говорили Путин и Додон на саммите СНГ;
- Результат наблюдения: инструкторы США в Сирии обучают террористов;
- Никаких козлов и верблюдов: импорт из Швейцарии в Россию ограничен;
- Нужны условия: российские офицеры могут вернуться в Донбасс.
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