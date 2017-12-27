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США обучают террористов, Россия может вернуться в Донбасс: Радио REGNUM

Политика

Чем занимаются в Сирии американские инструкторы и при каких условиях российские офицеры вернутся в СЦКК

США обучают террористов, Россия может вернуться в Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 декабря 2017, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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