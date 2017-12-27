Очередному высокопоставленному китайскому чиновнику дали тюремный срок

Наньнин, Китай, , 04:41 — REGNUM Бывший чиновник Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая приговорен к десяти лет тюрьмы за коррупцию, сообщает 26 декабря агентство «Синьхуа».

Промежуточный народный суд города Лайбинь вынес приговор бывшему вице-председателю Народного политического консультативного совета города Байсэ Ли Тинжуну после признания его виновным во взяточничестве. Выяснилось, что чиновник нелегальной получил 5,5 млн юаней (около $840,2 тыс.)

Было выяснено, что с 1995 по 2017 годы Ли брал взятки в обмен на лоббирование интересов бизнеса, занимая при этом различные должности в руководстве региона.

Его также оштрафовали на 500 тыс. юаней, а все нелегальные накопления были полностью конфискованы.

Напомним, что в Китае продолжается масштабная кампания по борьбе с коррупцией, начавшаяся еще в 2013 году с приходом к власти нового поколения управленцев во главе с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином.

ИА REGNUM сообщало, что 25 декабря очередной высокопоставленный китайский чиновнике был арестован по подозрению во взяточничестве в провинции Гуандун.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован замсекретаря КПК одного из городов в провинции Гуандун