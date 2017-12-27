Приднестровье и Россия в 2017 году: вызовы и достижения

Тирасполь, , 04:15 — REGNUM Российско-приднестровские отношения в 2017 году активизировались и вышли на принципиально новый уровень. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в Тирасполе премьер-министр ПМР Александр Мартынов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это, по словам Мартынова, касается контактов на всех уровнях руководства республики.

«В этом году, на мой взгляд, отношения с РФ и по линии президента, и правительства, и Верховного совета, и Центрального банка вышли на принципиально новый уровень. Те решения, которые прорабатывались в РФ и которые ближе к концу года были согласованы на уровне руководства РФ, позволят в следующем году сэкономить для приднестровского бюджета сотни миллионов рублей», — сказал он.

Большой прорыв, по его словам, был сделан в отношениях с российскими регионами.

«Часть проводимых в Приднестровье реформ будут сопровождать соответствующие министры из Калининграда, Московской области. Не одна бизнес-миссия побывала в этом году в Приднестровье, а в начале следующего года планируется визит достаточно серьёзной делегации из Московской области. Мы ощущаем поддержку от России не только финансовую, но и методологическую», — сказал Александр Мартынов.

Второе направление — это сотрудничество с российскими аудиторскими компаниями. Рекомендации российских аудиторов легли в основу запланированных на следующих год реформ.

Третьим направлением, в котором активизировалось сотрудничество с Россией, Мартынов назвал работу с общественными организациям — в первую очередь, с представителями «Деловой России, с которой был подписан протокол о сотрудничестве.

«Мы перешли к практической работе в рамках этого протокола, это и гуманитарные проекты, которые будут реализовываться в Приднестровье со следующего года. Это и проекты, связанные и с кредитованием, и с дополнительными рынками сбыта. В следующем году эта работа будет ещё больше активизирована. Вторая общественная организация — Агентство стратегических инициатив. Именно в рамах работы с этим агентством нам удалось разработать дорожные карты и в части поддержки экспорта, и в части улучшения делового климата», — подытожил Александр Мартынов.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев также считает, что динамика контактов между Приднестровьем и Россией в 2017 году оставалась высокой и содержательной по всем направлениям сотрудничества, в том числе в социально-экономической и гуманитарной сфере. Он отметил совпадение позиций Приднестровья и России на треке переговорного процесса с Молдавией.

«Мы весьма признательны российским партнёрам за поддержку, и я уверен, что подобная координация совместных усилий будет продолжаться и впредь», — сказал Игнатьев приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья».

2017 год, по его славам, был отмечен наличием целого ряда острых вызовов и угроз для интересов Приднестровья и России в региональном пространстве. В частности, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на череду недружественных действий, предпринятых Молдавией в отношении российских дипломатов и миротворческой операции на Днестре.

«К сожалению, Кишинев на самом высоком уровне организовал открытую антимиротворческую кампанию, которая выражалась в дестабилизации работы миротворческого формата, принятии откровенно антироссийских решений на уровне парламента, Конституционного суда Молдовы. В этих условиях нам удалось не допустить опасного обострения обстановки в Зоне безопасности, важная совместная работа велась в Объединенной контрольной комиссии. Мы также приложили все усилия для того, чтобы на высоком уровне отметить 25-летие миротворческой операции. Считаю, нам это удалось», — подчеркнул глава МИД.

Он выразил признательность России за последовательную поддержку позиции Приднестровья о недопустимости совместного молдавско-украинского контроля на приднестровской границе.

«Безусловно, Россия остается ответственным стратегическим партнером Приднестровья, и мы очень надеемся, что сможем придать новый импульс нашему сотрудничеству на всех уровнях и в следующем году. Вызовы и угрозы, которые стоят перед приднестровской и российской дипломатией, весьма серьезны. Без координации усилий, без активного взаимодействия и использования различного инструментария двусторонних контактов, конечно, невозможно добиться успеха. Поэтому мы рассчитываем, что дальнейшая совместная работа будет продолжаться в таком же ритмичном и интенсивном ключе», — резюмировал Виталий Игнатьев.