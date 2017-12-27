Россия экспортирует в Турцию С-400 на $2,5 млрд

Москва, , 04:21 — REGNUM Контракт на поставку в Турцию зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на сумму $2,5 млрд заключен между Москвой и Анкарой, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 27 декабря пишет газета «Коммерснтъ».

Отвечая на вопросо выгоде для Москвы экспорта в Турцию российских С-400, глава «Ростеха» отметил, что Турция — первая страна НАТО, «приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны».

«Да, на $2,5 млрд», — уточнил Чемезов.

Он пояснил, что сейчас завершаются соответствующие переговоры между министерствами финансов России и Турции. На стадии утверждения на находятся финальные документы.

«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства, — сказалЧемезов. —Первые поставки планируем начать в марте 2020 года».

Напомним, зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в апреле2007 года.

28 апреля 2017 года в турецком МИД заявили о соглашении на импорт российских С-400. 12 сентября было объявлено о подписании контракта на поставку комплексов в Турцию, в соответствии с которым Анкара сделала первый взнос.

27 ноября глава военного комитета НАТО Петр Павел, комментируя российско-турецкую сделку, заявил, что альянсу не стоит портить отношения с Турцией: это было бы непрагматично.

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Канадское издание Global Research сообщило, что между Турцией и НАТО возник раскол — в результате сближения Анкары и Москвы на почве совместных успехов на Ближнем Востоке.

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