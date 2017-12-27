Додон рассказал, о чем говорил с Путиным на саммите СНГ

Кишинёв, , 01:16 — REGNUM Приднестровское урегулирование, миграционные, экономические и другие вопросы двусторонних отношений обсудили главы России и Молдавии во время неформального саммита СНГ в Москве, написал молдавский президент Игорь Додон в Facebook.

«На полях неформального саммита СНГ переговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — написал Додон.

Молдавский лидер положительно оценил развитие двусторонних отношений, «несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства» его страны.

«Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России», — отметил Додон.

Молдавский президент указал на важное значение событий, которые должны произойти в 2018 году — выборы главы России и выборы в парламент Молдавии. Молдавский лидер пожелал Путину победить на выборах.

«Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы», — написал Додон.

Глава Молдавии подчеркнул, что с надеждой смотрит в будущее, рассчитывая на достижение нового уровня сотрудничества с Россией в 2018 году — «без того напряжения, которое сопровождало отношения» между странами в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Додон заявил, что считает уходящий 2017 год успешным в плане решения проблем Приднестровья. По его мнению, теперь важно избрать правильный сценарий политического урегулирования.

Он считает, что Приднестровье должно получить особый статус, возможно, в рамках федерации. В этом отношении он очень рассчитывает на парламентские выборы и на заинтересованность в решении вопроса избранных депутатов.

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