Александр Белов, , 07:15 — REGNUM

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп признал, что «Соединенные Штаты сталкиваются с чрезвычайно опасным миром», его региональная стратегия в отношении Африки слишком бездеятельная для продвижения американских интересов на континенте, пишет Ландри Сигне в статье для The Hill.

Геополитическая и экономическая конкуренция со стороны Китая, России, Индии, Франции и Соединенного Королевства угрожает национальным интересам и влиянию США на африканском континенте. Стратегия в сфере национальной безопасности, ранее представленная Трампом, предусматривает защиту Соединенных Штатов, содействие их процветанию, сохранение мира с помощью силы и продвижение американского влияния с возвратом к реализму, основанному на твердых принципах. Однако стратегия не предусматривает решительных мер для противостояния глобальной конкуренции в Африке. Учитывая растущее значение региона в взаимосвязанном мире, Трамп должен продемонстрировать более решительные действия для решения проблем, связанных с защитой собственных интересов в сфере экономики, безопасности и влияния.

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Для начала необходимо рассмотреть экономические угрозы. Китай, Европейский союз и другие новые игроки, такие как Индия, быстро расширяют экономические и торговые связи со странами Африки. К 2025 году африканский континент может предоставить рыночные возможности в размере $5,6 трлн, а численность потребителей достигнет 1,52 млрд. Несмотря на растущий потенциал африканского континента, Соединенные Штаты ослабили свои позиции. Например, после нескольких лет прогресса экспорт американских товаров в Африку сократился с $38,09 млрд в 2014 году до $22,28 млрд в 2016 году. Тем временем экспорт Китая в африканские страны значительно увеличился, с $13,22 млрд в 2005 году до $103,19 млрд в 2015 году.

Трамп должен энергично расширять такие программы, как закон об экономическом росте и торговых возможностях Африки (AGOA) и бизнес-форумы в Африке. Закон AGOA принес значительную пользу для американских корпораций. Например, в 2016 году около $9,3 млрд от африканского экспорта в США были освобождены от импортных пошлин. Инициатива Power Africa, направленная на увеличение производства электроэнергии в Африке, позволит создать в США около 40 тыс. рабочих мест и извлечь миллиарды долларов прибыли к 2030 году из экспорта в африканские страны. Африканский бизнес-форум, организованный в 2016 году, привлек $9,1 млрд в рамках торговых и инвестиционных сделок между США и странами Африки.

Поддержка континентальной зоны свободной торговли (CFTA) принесет пользу Соединенным Штатам с экономической точки зрения. К 2025 году в Африке будет около 1,52 млрд человек (2,4 миллиарда к 2050 году) и рынок в $5,6 трлн. Это станет уникальной возможностью для увеличения американского экспорта и прибыльных зарубежных капиталовложений.

С точки зрения угрозы в сфере безопасности, на африканском континенте существуют террористические организации, боевики которых убивают военнослужащих США и похищают американских граждан. Опорные пункты террористов расположены в разных африканских странах с низких уровнем государственной безопасности. Лидеры данных террористических группировок призывают к созданию химического и биологического оружия для осуществления нападений на США.

Стратегия национальной безопасности Трампа должна предусматривать укрепление континентального военного потенциала. Прямое военное вмешательство США должно использоваться в качестве крайней меры.

Специальные попытки разрешить кризисы посредством военного вмешательства, включая операцию «Бархан» в пяти африканских странах (так называемая группа G5 Sahel) и размещение Многонациональных сил (Multinational Joint Task Force), обеспечивают краткосрочные выгоды, но явно неэффективны в обеспечении долгосрочной безопасности, если только они не станут постоянными.

Соединенные Штаты должны поддерживать механизм под названием «Африканская архитектура мира и безопасности» (African Peace and Security Architecture, APSA) и Совет мира и безопасности Африканского союза. Вашингтон могу бы обеспечить финансирование Фонда мира и содействовать разработке всеобъемлющих программ подготовки в области обеспечения безопасности. Сильные африканские государства будут менее уязвимы к террористическим угрозам и лучше оснащены для защиты интересов США, если их наделят полномочиями для вступления в глобальную борьбу с терроризмом.

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В-третьих, необходимо уделить внимание укреплению влияния США в Африке. Американские идеалы, такие как демократия и свобода, находятся под угрозой, поскольку Китай превращается в ориентир для граждан африканских государств и их лидеров. Институты Конфуция используются для продвижения китайского языка и культуры. Китайская модель управления и государственного экономического развития набирает популярность, опережая Соединенные Штаты в странах Центральной Африки.

Продвижение американских ценностей в Африке, таких как фундаментальные права, экономические свободы и самоуправление, которые также входят в основополагающие принципы стран Африканского союза, будут способствовать укреплению безопасности и экономических интересов США на континенте.

Поддерживаемые африканскими лидерами американские ценности и интересы, скорее всего, расширят возможности для достижения международных целей США при решении глобальных проблем, связанных с такими странами, как Северная Корея, Китай, Россия, Иран или Сирия. Продуманная политика в отношении стран Африки позволит США защитить свои интересы на африканском континенте, будет способствовать общему процветанию и укреплению безопасности.