Маргарита Князева, , 13:00 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает серию интервью, посвященных подведению итогов 2017 года. На вопросы корреспондента ИА REGNUM об основных политических событиях, ознаменовавших уходящий год в России и за рубежом, о главных болевых точках мировой повестки и о том, чего же нам следует ожидать и к каким вызовам следует быть готовыми в наступающем 2018 году, отвечает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

ИА REGNUM : Каковы, на Ваш взгляд, основные политические итоги уходящего 2017 года?

— Как прогнозировалось год назад, 2017 мог стать годом глобальных потрясений. Не стал, и это уже хорошо. В мировом масштабе еще больше укрепился Китай, еще больше «подсели» США и Евросоюз. Пришествие Трампа негативно сказалось на международном имидже Америки. Китай пожинает плоды своего лидерства в мировой торговле, последовательно укрепляет безопасность, сосредотачивается на себе и строит общество благоденствия с китайской спецификой, развертывает геостратегический проект в Евразии — «Один пояс, один путь».

Несмотря на санкции и беспрецедентное давление извне, уверенно чувствует себя Россия. Мировыми авторитетами первой величины стали Владимир Путин и Си Цзиньпин.

В геополитическом весе прибавил Иран. Прежде всего, с помощью России устояла Сирия. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесено военно-политическое поражение, но оно до конца еще не уничтожено. В противостоянии с США, Саудовской Аравией и отчасти Израилем на Ближнем Востоке стала складываться коалиция России — Турции — Ирана. Появились новые признаки становления курдской государственности в регионе. Обострение ситуации вокруг Иерусалима может иметь негативные последствия для всего региона Ближнего и Среднего Востока.

Мировым раздражителем остается КНДР. По пути дальнейшей дестабилизации движется Украина. Польша превратилась в главный инструмент американского влияния в Европе. События в Каталонии нанесли еще один удар по основам евроинтеграции. Европа оказалась в западне неуправляемой миграции, которая грозит непредсказуемыми последствиями.

В целом итоги года свидетельствует о том, что мир вступил в самый угрожаемый период своего развития, находится на пороге новой глобальной войны. Глобальные силы доминирования в мире, так называемая партия войны, используя потенциал США и их союзников по НАТО, перешли от сдерживания Китая и России к тотальному противостоянию и противодействию им по всем геостратегическим направлениям.

ИА REGNUM : Что, на Ваш взгляд, будет происходить в Сирии? Действительно ли в следующем году произойдет переход к политической фазе урегулирования конфликта?

— На сегодня состоялась промежуточная победа России и ее союзников по урегулированию ситуации вокруг Сирии. Политические процессы по стабилизации обстановки в стране будут проходить на фоне вооруженных столкновений сторон. США и их союзники не откажутся от планов переформатировать Сирию и регион в своих геополитических интересах. Де-факто Сирия будет разделенной, продолжится суверенизация курдских территорий, обострение суннито-шиитских противоречий. Дестабилизация обстановки вокруг Иерусалима может ввергнуть Ближний Восток в новую пучину междоусобной войны.

ИА REGNUM : Как можно оценить возможное развитие событий на Украине? Ожидает ли страну распад или все-таки Порошенко удастся сохранить свою власть до выборов?

— Украина останется главным инструментом Запада в противодействии России. США через Саакашвили и другие факторы угрожают Порошенко отстранением от президентской власти и принуждают его начать войну на Донбассе в период президентских выборов в России. Украина продолжит путь к полураспаду, де-юре, а де-факто ее ожидает конфедерализация. В сохранении Украины в нынешних границах никто не заинтересован, и прежде всего Запад. Ее будут удерживать от распада до тех пор, пока стоит Россия. Единственный путь спасения Украины — это возвращение к России, вступление в Союзное государство Беларуси и России.

ИА REGNUM : Как можно оценить итоги 2017 года в самой России?

— Уходящий год показал, что Россия почти исчерпала возможности самосохранения и выживания в эпоху глобальных вызовов и угроз на прежнем общественно-государственном багаже. Заморозка заканчивается. Этот запас прочности российской государственности с советских времен, долготерпение русско-славянского и других коренных народов России, беспрецедентные кредит доверия народа и авторитет Владимира Путина, его успешная международная и военно-политическая деятельность, заигрывание с влиятельным либеральным меньшинством и религиозно-национальными кланами, откуп от запада финансово-экономическими и политическими уступками — всё это подходит к своему логическому завершению.

Стране нужно новое дыхание. Новый стимул. Новая большая программа. Россия может повторить историю СССР, если не предпримет кардинальных мер по преобразованию государства и общества в интересах большинства народа, не приступит к реальному укреплению суверенитета страны в экономической политике.

ИА REGNUM : С чем власть идет на выборы 2018 года?

— Президент идет на выборы, потому что у него просто нет другого выбора. В противном случае он может повторить судьбу других неугодных для Запада правителей. Однако его нынешняя предвыборная повестка, судя по первым заявлениям, пока малоактуальна и не затрагивает чаяний и надежд большинства населения. Хотя нынешний высокий рейтинг президента и без этого позволит ему легко переизбраться на новый срок. А вот что дальше — вопрос. Огромная страна висит на одном человеке — это крайне опасно.

ИА REGNUM : Что же, на Ваш взгляд, надо делать дальше?

— Необходимо приступить к решению самых назревших проблем. Во-первых, закрытию структур «глубинного государства» внутри страны, устранению их ставленников в федеральных и региональных органах власти, ЦБ, СМИ, крупнейших бизнес-структурах, общественных институтах.

Во-вторых, смене политического курса, полному развороту в сторону национальных интересов, взятию под полный контроль основных рычагов управления государством и обществом (организационно-концептуальные, общекультурные, информационные, финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические).

В-третьих, кардинальному оздоровлению информационного пространства страны, консолидации информационных ресурсов государства и общества, координации информационной политики внутри страны и на зарубежной арене, переходу от информационной обороны к наступательной информационной стратегии.

В-четвертых, политико-правовой реабилитации русского народа, уравниванию его в правах с титульными этносами национальных республик, другими ведущими этносами России, принятию неординарных мер по сбережению народа и стимулированию демографического роста, прежде всего русско-славянского населения, «цементирующего» государство и общество.

В-пятых, развитию самодостаточной и мобилизационной экономики, национализации финансово-банковской сферы, переходу во внешних сношениях с другими странами на расчеты в национальных валютах, модернизации страны, прорыву в новый технологический уклад, содействию возрождению отечественного предпринимательства.

В-шестых, утверждению примата справедливости и права в обществе, ликвидации политических, социально-экономических, культурных и других преференций отдельным субъектам Федерации, прекращению поощрения массовой миграции в Россию.

В-седьмых, консолидации силовых структур, взятию под государственный и общественный контроль военизированных и охранных национальных образований, искоренению коррупционности с «головы» — в окружении исполнительной и президентской власти.

В-восьмых, преодолению сословного характера складывания российских элит, развитию «социальных лифтов», возрождению традиционных основ жизнеустройства, раскрепощению созидательной мобилизационной энергии граждан, всяческому поощрению инновационных инициатив и деловой предприимчивости людей.

В-девятых, усилению роли Федерального Собрания РФ в формировании исполнительной власти, обеспечению равного доступа граждан к участию в избирательных кампаниях, инициированию референдума по ключевым проблемам развития государства и общества в эпоху глобальных вызовов и угроз, имплементации приоритетов национально-государственного и общественно-политического возрождения страны в Конституцию и национальное законодательство, политико-правовую практику.

В-десятых, оперативному реагированию на антироссийские демарши, действиям по упреждению международных угроз, развитию форм и методов общественной дипломатии, использованию арсенала «мягкой силы» в продвижении интересов страны на мировой арене.

В настоящее время ключевые вопросы общеполитической повестки государства и общества можно было вынести на всенародный референдум уже в ходе президентских выборов 2018 года. Такой подход мог бы не только повысить явку граждан на выборы, тем самым придать им большую легитимность, но и в случае успеха плебисцита создать хорошие предпосылки для решения насущных проблем обеспечения суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, предотвращения вмешательства извне во внутренние дела государства.

ИА REGNUM : Как Вы оцениваете ситуацию в Евросоюзе? Означают ли действия Германии и Франции, что они действительно готовы начать проводить политику в национальных интересах, а не в рамках атлантического консенсуса?

— Европейские ведущие страны не столько зависят от США, сколько от мировых центров силы — Ватикана, «Швейцарских риглов», Ротшильдов и других. Как в свое время Гитлер был марионеткой в руках «мировой закулисы», так и нынешние европейские правители остаются их заложниками. Настоящие хозяева Германии и Франции не хотят укрепления этих стран и ЕС в целом. Они опасаются налаживания отношений Германии с Россией, выстраивания долгосрочных политических и деловых связей, формированию основ коллективной безопасности в Евразии с участием КНР и других влиятельных евразийских стран. Массовая миграция остается эффективной удавкой для Франции и Германии, позволяет их удерживать под внешним контролем.

ИА REGNUM : Зачем Трамп сместил фокус мирового противостояния на Иерусалим? Кто и что стоит за идеей перенести посольство США в Иерусалим?

— США, а вернее, их «хозяева» проиграли войну в Сирии, утратили многие позиции на Ближнем Востоке. Инициатива Трампа призвана обострить ситуацию, привести к новому вооруженному противостоянию в регионе. Кроме того, видимо, речь идет о свертывании проекта Израиль и искусственном построении «Нового Иерусалима» в другом регионе мира. В частности, СМИ в этой связи пишут о Юго-Востоке Украины или юге Латинской Америки. По прогнозам Киссинджера, которые он сделал несколько лет назад, переезд и обустройство Израиля на новом месте может произойти через 8—10 лет.

ИА REGNUM : Какие тенденции, на Ваш взгляд, закладываются на следующий год?

— 2018 — год «желтой земляной собаки», как обещают прогнозы, сулит нам миролюбие и уравновешенность во всех сферах жизни, отсутствие конфликтов и войн, взаимопонимание и терпимость. Однако логика развития международных отношений и событий свидетельствует об обратном. Мировой кризис далек от разрешения. Главное противоречие современности состоит в том, что, с одной стороны, растут народонаселение Земли и тотальное потребление товаров и услуг, а с другой — деградирует среда обитания, обостряется дефицит природных ресурсов.

Ситуация усугубляется обострением межцивилизационных противоречий и борьбой за доступ и овладение ресурсами, нарастанием природно-климатических и техногенных катаклизмов. Хочется верить, что человечество, осознав всю пагубность глобальных вызовов и угроз, начнет искать пути умиротворения международных отношений.

А пока в мировой повестке Запада главная задача состоит в том, чтобы усмирить Китай и Россию. Уже очевидно, что основные усилия по дестабилизации обстановки будут прилагаться в период президентских выборов в России. Активно задействован весь арсенал «мягкой силы» и «гибридных войн», в частности, на поток поставлены антироссийские подрывные информационные поводы. Коллективный Запад грозит новыми санкциями.

Под надуманными предлогами не пустили российскую команду на Олимпиаду в Южную Корею. В США готовятся списки российских олигархов, чтобы подтолкнуть их устранить от власти законного президента РФ. Не оставлены планы разжечь войну в Донбассе. Запад может не признать президентские выборы 2018 г. в России. Уже предпринимаются попытки не допустить участия российской сборной в чемпионате мира по футболу в России и так далее. И это далеко не полный перечень западных планов по переформатированию власти в России, установлении государства и общества под свой тотальный контроль.

В 2018 г. на кону окажется не только будущее России и коллективного Запада, но и всей системы международных отношений. Долларовому господству США близится конец, будет ослабевать евро. Поднимается юань. Всё больше стран мира отказывается поддерживать диктат коллективного Запада. По всему миру слабеют силы «глубинных государств», вживленных в тело национальных стран и народов для их контроля и управления.

Год Собаки сулит России успехи в преодолении препятствий на пути самосохранения, выживания и возрождения. Хочется верить, что Россия в очередной раз устоит под ударами извне и изнутри, вместе с Китаем сдержит беспрецедентный западный натиск, а мир получит шанс на справедливое мироустройство уже в 2018 году.