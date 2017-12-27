США «должны позаботиться об укреплении военного потенциала Африки»

Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа должна позаботиться об укреплении военного потенциала африканских государств, заявил эксперт Брукингского института Ландри Сигне, сообщает американская газета The Hill.

«Опорные пункты террористов расположены в разных африканских странах с низких уровнем государственной безопасности. Лидеры данных террористических группировок призывают к созданию химического и биологического оружия для осуществления нападений на США», — заявил Сигне.

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«Стратегия национальной безопасности Трампа должна предусматривать укрепление континентального военного потенциала. Прямое военное вмешательство США должно использоваться в качестве крайней меры», — добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе, 18 декабря, в Вашингтоне обнародовали новую стратегию в сфере национальной безопасности. По мнению ряда экспертов, новая американская стратегия не учитывает те опасности, с которыми США могут столкнуться при отстаивании своих интересов в странах Африки.

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