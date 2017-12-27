Меланья Трамп решила судьбу 200-летней магнолии у Белого дома

Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Распоряжение спилить старейшее дерево, растущее перед зданием Белого дома, выдала Меланья Трамп, жена американского президента Дональда Трампа, со ссылкой на госсекретаря первой леди США Стефани Гришэм передает CNN.

Гришэм уточнила, что Трамп пришла к выводу о необходимости спилить 200-летнюю магнолию после прочтения доклада Национального дендрария США и консультации с сотрудниками администрации Белого дома.

«После того, как она посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом», — пояснила Гришэм.

В докладе уточнялось, что магнолия сохраняет свое вертикальное положение искусственно, и давно упала бы без такой поддержки.

Отметим, что перед южным фасадом Белого дома растет три дерева, одним из которых является эта магнолия. Посажена она была в период президентства Эндрю Джексона (1829 — 1837 гг.).

Для Джексона это дерево было значимым, так как оно выросло из побега любимой магнолии Рэйчел Джексон, его жены. Саженец привезен из штата Теннесси.

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