СМИ: В сирийской провинции Дамаск боевики начали переговоры о сдаче

Дамаск, , 23:19 — REGNUM Сирийская армия и ополчение на юго-западе провинции Дамаск принудили окруженных ими боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам о сдаче, сообщает 26 декабря ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По информации телеканала, окруженные террористы начали переговоры, пытаясь выторговать для себя беспрепятственный выход из населенного пункта Мазраат-Бейт-Джан.

Ранее в ходе ожесточенных боев у восточной окраины поселения Мазраат-Бейт-Джан сирийские военные и ополченцы не только окружили террористов, но и отбили у них источники пресной воды.

Как сообщало, в то же время в восточной части сирийской провинции Хама боевиками группировок «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был сбит из ПЗРК учебно-боевой самолет L-39 Albatros ВВС Сирии, поддерживавший штурмовое соединение Сирийской армии «Тигры», ведущее бои с отрядами боевиков, удерживающими сирийские города Кубайбат аль-Худа и Раас Аль-Ааен.

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