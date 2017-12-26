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Президент Киргизии заявил об активности вербовщиков ИГ* в Центральной Азии

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Президент Киргизии заявил об активности вербовщиков ИГ* в Центральной Азии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Бишкек, 26 декабря 2017, 22:52 — REGNUM  В Центральной Азии усиливается активность вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 26 декабря глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

По данным агентства RT, цитирующего заявление киргизского лидера, Сооронбай Жээнбеков считает необходимым активизировать взаимодействие государств СНГ и ОДКБ в вопросах пограничной безопасности для обеспечения коллективной безопасности.

«Усиливается распространение идеологии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведётся активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — заявил Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент России Владимир Путин отметил ухудшение ситуации в Афганистане из-за конфликта талибов с перебазирующимися в эту страну из Сирии боевиками группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, отряды группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели военное поражение от сирийской армии и российской группировки в САР.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Ситуацию в Афганистане ухудшает борьба между талибами и ИГ*

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним

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