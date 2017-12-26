В МИД РФ не исключают возвращения российских офицеров в СЦКК

Москва, , 21:59 — REGNUM Российские наблюдатели могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе в том случае, если условия их пребывания на Украине будут зафиксированы в «международно утверждённом кодексе», заявил 26 декабря замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Я думаю, что это теоретически возможно», — сказал замглавы МИД России в интервью «Коммерсанту».

Он пояснил, что для возвращения российских офицеров в СЦКК «надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика».

«Это должен быть международно утверждённый кодекс отношения к нашим офицерам», — подчеркнул Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с регулярными нарушениями порядка работы СЦКК украинской стороной Россия приняла решение отозвать своих офицеров из совместного центра. Вслед за этим Киев также заявил об отзыве своих представителей.

19 декабря группа российских офицеров из СЦКК в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска «Нехотеевка» и вернулась в Россию.

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