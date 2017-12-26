СМИ США: Пентагон может совершить дорогостоящую ошибку

Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Ежегодный дорогостоящий аудит расходования военного бюджета может стать одной из крупных ошибок Пентагона, заявил эксперт Фонда «Наследие» Томас Споер, сообщает The National Interest.

Как отметил эксперт, в настоящий момент «возможности американских военных ухудшаются из-за нехватки ресурсов, происходят столкновения военных кораблей с торговыми судами, а войска порой испытывают нехватку боеприпасов».

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В данной ситуации, «ежегодный аудит Пентагона стоимостью в $847 млн, который, скорее всего приведет к скромным улучшениям, стал бы слишком дорогостоящей ошибкой, которую оборонное ведомство США просто не может себе позволить», добавил Споер.

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Эксперт также подчеркнул, что «Конгресс и Пентагон должны найти менее дорогостоящее решение, которое позволило бы уверить налогоплательщиков в том, что их деньги используются эффективно».

Напомним, в апреле 2017 года восемь американских сенаторов заявили министру обороны США Джэймсу Мэттису, что «аудиторские проверки по своей сути обеспечивают контроль, защищающий от мошенничества, растрат и злоупотреблений». Ежегодные аудиторские проверки расходования военного бюджета США должны начаться с 2018 финансового года.

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