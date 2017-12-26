Стали известны подробности уничтожения террористами самолета ВВС Сирии

Хама, Сирия, , 21:29 — REGNUM Боевики террористических группировок, противостоящих правительственным войскам Сирии в провинции Хама, опубликовали фотографии и подробности уничтожения самолета сирийских ВВС.

Ранее потерю воздушной машины подтвердило сирийское государственное агентство SANA.

Учебно-боевой самолет L-39 Albatros ВВС Сирии был сбит террористами при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) и упал в сельской местности провинции Хама.

Сообщается, что самолет был сбит боевиками из отрядов, относящихся к группировкам «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы опубликовали фотографии обожженного и окровавленного тела погибшего летчика, утверждая, что убили его уже на земле.

При этом уточняется, что сбитый самолёт упал в районе населенного пункта Абу-Дали в восточной части провинции Хама, где идут бои штурмового соединения Сирийской армии «Тигры» с отрядами боевиков, удерживающими сирийские города Кубайбат аль-Худа и Раас Аль-Ааен.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Вооруженные силы Сирийской Арабской республики подтвердили потерю самолета своих ВВС, сбитого террористами в провинции Хама.

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