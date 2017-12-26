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СМИ США: Финансовый аудит не приведет к повышению эффективности Пентагона

Политика

Сумма, необходимая для проведения аудита, сопоставима со стоимостью восьми истребителей F-35

Вашингтон, 26 декабря 2017, 21:18 — REGNUM  Дорогостоящий аудит финансовых расходов Пентагона не приведет к значительному повышению эффективности оборонного ведомства США, заявил эксперт Фонда «Наследие» Томас Споер, сообщает The National Interest.

Споер считает, что дорогостоящий аудит, который обойдется Пентагону примерно в $847 млн, «скорее всего приведет лишь к скромным улучшениям».

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«Действительно, американские компании, которым не нужно проходить финансовый аудит, обычно избегают его, поскольку он не приводит к значительному сокращению непроизводственных растрат или случаев мошенничества, т. е. не окупает затрат, необходимых для проведения финансового аудита», — добавил эксперт.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве США заявили, что для проведения ежегодного аудита, который начнется с 2018 года, потребуется небольшая армия ревизоров — около 1 тыс. 200 человек. Сумма, необходимая для проведения аудита, сопоставима со стоимостью восьми истребителей F-35.

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