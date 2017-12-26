От авиаудара ВВС Саудовской Аравии в Йемене погибли 14 мирных жителей

Сана, , 21:04 — REGNUM Не менее 14 мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара самолетов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 26 декабря телеканал Al Mayadeen.

По информации телеканала, боевые самолеты коалиции нанесли воздушный удар по одной из ферм в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.

Сообщается, что в результате авиаудара погибли 14 жителей поселка Тухайта, являющиеся членами одной семьи.

Стоит отметить, что ВВС коалиции не в первый раз наносят удары по мирному населению Йемена, не останавливаясь перед бомбардировками рыночных площадей в местных населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с 2014 года продолжается гражданский вооруженный конфликт между хуситами и сторонниками бывшего президента страны Мансура Хади. В марте 2015 года на стороне Хади в войну вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Военные действия в этом регионе сопровождаются голодом, эпидемиями холеры и укреплением позиций экстремистских и радикальных группировок.

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