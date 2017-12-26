СМИ США: Пентагон должен найти альтернативу финансовому аудиту

Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Оборонное ведомство США должно найти более эффективное средство, чем финансовый аудит, для обеспечения контроля за расходованием военного бюджета, заявил эксперт Фонда «Наследие» Томас Споер, сообщает The National Interest.

«И, что наиболее важно, финансовый аудит не является лучшим инструментом для выявления неэффективности, растрат и мошенничества», — заявил Споер.

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«Для этих целей существуют более совершенные методы, например, безупречное финансовое планирование, аудиторская проверка только контрактов или случаев перерасхода финансовых средств, строгое управление и непрерывное совершенствование всех процессов», — добавил эксперт.

Напомним, начиная с 1990-х годов, Конгресс США принял несколько законов, согласно которым Пентагон должен пройти полный финансовый аудит. Запланировано, что с 2018 года в оборонном ведомстве США будет проходить ежегодная финансовая ревизия.

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