Украину по кусочкам создал Русский мир – Вячеслав Никонов

Москва, , 20:20 — REGNUM Цивилизационный выбор за Россию и Украину в своё время сделал князь Владимир, считает глава комитета Госдумы РФ Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 26 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя предложение бывшего главы украинского правительства Юрия Еханурова приравнять Русский мир к нацизму и задуматься об особой цивилизационной роли Украины.

«Эти украинские философы обсуждают вопрос цивилизационного выбора Украины, но у них мания величия, потому что цивилизационный выбор — это то, что делали за нас наши предки, — напомнил Никонов. — Цивилизационный выбор и для нас, и для Украины сделал в своё время святой равноапостольный князь Владимир, когда сделал выбор в пользу православия. Русский мир создал Украину — по кусочкам. Украина — это творение Русского мира».

Кроме того, он напомнил, что, когда в ООН шло голосование по резолюции о недопустимости героизации фашизма, против проголосовали две страны: США и Украина.

Напомним, что Юрий Ехануров в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что никакого объединения с Россией в ближайшем столетии не будет и о таком объединении следует забыть. Более того, по мнению экс-премьера, украинским учёным нужно рассмотреть вопрос и «приравнять нацизм, коммунизм и русский мир». Кроме того, Ехануров от лица неких «мы» пообещал предложить особую цивилизационную роль Украины, а также призвал разорвать с РФ дипломатические отношения и усилить ВСУ.