Станислав Стремидловский, , 01:14 — REGNUM

Польша провожает 2017 год и вступает в новый 2018 год. Что было и ее ждет?

Еще в конце 2016 года Варшава дала знать о принятом ею решении о потенциальной опасности углубления в украинские дела. На публичном уровне это было продемонстрировано во время переговоров правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского и украинского президента Петра Порошенко, когда польский лидер озвучил свою знаменитую формулу «Украина не войдет в Европу с Бандерой». В принципе, Варшава могла бы закрыть глаза на эти «эксцессы» незрелого украинского политикума. Но не стала. На Украину затянули Польшу немцы, подчинив себе правившую в 2007 — 2015 годах польскую партию «Гражданская платформа» (РО). В конце 2013 — начале 2014 года на тот момент министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил одним из посредников между украинской властью и оппозицией в ходе политического кризиса на Украине. Однако затем Варшава стала отдавать себе отчет в том, какой неподъемной гирей на ее ногах может оказаться Киев. PiS еще сильнее начал разворачивать Польшу в сторону от Украины. Весь 2017 год провластные политики объясняли польскому обществу, почему Варшава не вкладывается серьезно в соседнюю страну, взяв за основу концепцию «исторической памяти».

Наряду с этим польская экономика как пылесос начала высасывать украинские трудовые ресурсы, шло также рассмотрение вопроса о возможности использовать Украину в качестве транзитной территории для броска на восток — в сторону России, Средней Азии и Китая. Украинские эксперты рассказывали, что перед их страной открылась «уникальная транзитная возможность» в рамках китайской концепции «Нового шелкового пути». Этот проект Пекина оказался предметом интереса и для Варшавы. Однако отсутствие политической стабильности на Украине и ее открытая антироссийская политика значительно усложняло реализацию межгосударственных транспортных коридоров, вводило в качестве альтернативы маршрут с морскими участками (а ведь «путь» предполагал полное исключение их), что исключало возможность задействовать Киев. Помимо того, серьезные проблемы начали нарастать в украинской дорожной инфраструктуре. По странному совпадению, руководили ею в то время на Украине приглашенные специалисты из Польши.

В этой ситуации Варшава пошла на «неожиданное» размораживание отношений с Белоруссией, хотя Минск остался прежним, каким и был. Почему? Некоторые польские эксперты тогда писали, приветствуя наметившееся потепление, что белорусское направление способно послужить началу диалога с Россией, иначе говоря, стать двусторонней дорогой для польско-российских контактов. Но этого не произошло, Москва оставила свои ворота закрытыми для посланцев из Варшавы. Хотя та не теряет надежды. Несмотря на внешне агрессивную риторику, «Право и Справедливость» отправляла и продолжает отправлять в Россию эмиссаров из экспертных центров, специальных представителей — политиков и дипломатов, перманентно импульсы подает и посольство Польши в Москве. Эта работа ведется негласно и лишь изредка даются «утечки» информации. Возможно, 2018 год окажется тем временем, когда количество перейдет в качество и сработает досье из накопленных отчетах о встречах, запротоколированных заявлениях и выпущенных в свет интервью.

Одновременно новый вызов для Польши создало избрание президентом США Дональда Трампа. Варшава опасалась сделки Вашингтона с Москвой за ее спиной. «Я как-то занимался поиском первопричин российско-польской «перезагрузки» и пытался найти следы того, что она произошла с подачи Москвы, — заявил на днях польский политолог Витольд Юраш. — Однако сколько я ни искал, я натыкался только на американские следы. Я знаю, что Вашингтон оказывал давление на Варшаву, призывая ее нормализовать отношения с Москвой. Это совершенно логично… Самое главное, во время американо-российского сближения может удивительным образом выясниться, что США и Россия заключили сделку, а их интересы совпадают». Но ситуация оказалась более сложной. С одной стороны, оппоненты Трампа не дали ему возможность выступить с серьезной инициативой в отношении Москвы.

С другой стороны, не проявляет Вашингтон и интереса к Варшаве. Да, американский президент выступил в польской столице в июле сего года с речью, потешившей самолюбие поляков. Но продолжения не последовало, а польские дипломаты и чиновники, отправляясь с визитами в США, ограничиваются в основном выступлениями перед местной Полонией и проведением переговоров, которые больше предстали бы коммерсантам. Несмотря на бравурные реляции о Польше как «главном союзнике в Европе», тот же государственный департамент не отказался от того, чтобы походя щелкнуть по носу Варшаву, выразив озабоченность «нарушением принципа верховенства права». Даже главный лоббист Польши, американский аналитический центр Atlantic Council недавно поставил Варшаву в один ряд с Киевом и выразил беспокойство тем, что польское правительство хочет «вернуться к модели межвоенного периода, когда страна игнорировала интересы меньшинства и в результате, лишившись друзей и союзников, столкнулась с кризисом, нынешняя власть так и не вынесла уроков из той ситуации».

Между тем, Польша в следующем году вступает в очередной избирательный цикл, который открывается выборами в местные органы власти. Они пройдут осенью. На курс PiS под лозунгом «хорошие изменения» начнут оказывать влияние электоральные катализаторы вкупе с давлением извне. Тем временем есть большой шанс того, что февраль Варшава встретит началом дебатов в Совете Европейского союза о применении к ней статьи 7 Договора о ЕС, которая предусматривает уведомление стран-членов о нарушении верховенства права в том или ином государстве. Решение о применении должны подтвердить 22 страны-члены Евросоюза. В худшем случае Варшаву могут также ждать другие последствия, например, наложение санкций. И это важно для нее в контексте местных выборов.

Дело в том, что польские города и села развивались во многом за счет поступлений из европейских фондов, доля инвестиций ЕС составляла до 40%. Однако начиная со следующего года Польша больше не может рассчитывать на такие внушительные суммы. Тому есть две причины. Объективная — на бюджет Евросоюза влияет уход Великобритании, это минус 6% средств. Субъективная — конфликтная ситуация, сложившаяся между Варшавой и Брюсселем, с которым в кооперации выступают некоторые страны-локомотивы ЕС. В какой-то степени такой раздрай на руку «Праву и Справедливости». Разжиревшие на деньги европейских фондов органы местного самоуправления, руководство которых не было ограничено в переизбраниях, сформировали устойчивую политическую прослойку. А PiS все же хочет осенью привести к власти своих ставленников, чтобы с их помощью потом закрепить и расширить успех на выборах в Сейм Польши, которые пройдут в 2019 году. Играя на самолюбии польского общества, заявляя о том, что Евросоюз унижает гордых поляков, правящая партия может добиться своего и еще дальше отодвинуть оппозицию.