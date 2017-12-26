Смена посла в Молдавии: вместо пенсионера Мухаметшина — аппаратчик Васнецов

Москва, , 20:08 — REGNUM В начале 2018 года Россия сменит посла в Молдавии. Как сообщил «Коммерсантъ», нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России.

Сейчас 64-летний Васнецов занимает пост главы департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России. В 2003—2008 гг. Он был послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа.

Фарит Мухаметшин возглавляет посольство России в Молдавии с апреля 2012 года. Ротация является плановой. К тому же в январе 2018 года Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

Ротация главы дипмиссии происходит на фоне беспрецедентного ухудшения молдавско-российских отношений. В декабре Кишинев отозвал из Москвы для консультаций на неопределенный срок молдавского посла Андрея Негуцу.

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